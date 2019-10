"Nürnberger Nachrichten" zu Antisemitismus-Studie:

"Der Antisemitismus hat hierzulande wieder einen festen Platz in der Gesellschaft. Wenn die Parolen der geistigen Brandstifter im Lande, also vor allem der rechtsextremen und rechtspopulistischen Vereinfacher, auf solch fruchtbaren Nährboden treffen, liegt die Frage nach dem Umgang mit den Hetzern nahe. Denn eines ist unstrittig: Dass die Saat der neuen Judenfeindlichkeit derart aufgehen konnte, ist vor allem dem Erstarken des rechten Randes in der Republik zuzuschreiben."/al/DP/he

AXC0019 2019-10-25/05:36