BERLIN (dpa-AFX) - Wie groß ist das Problem sexueller Belästigung am Arbeitsplatz in Deutschland? Dazu legt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes an diesem Freitag (10.00 Uhr) in Berlin eine Studie vor. Rund 1500 Beschäftigte wurden repräsentativ befragt, von wem sie am Arbeitsplatz in welcher Form schon einmal sexuell belästigt wurden. Die Antidiskriminierungsstelle will zugleich über Strategien und Hilfsangebote für Betroffene informieren. Eine ähnliche Befragung durch die Behörde hatte im Jahr 2015 ergeben, dass jede sechste Frau und jeder 14. Mann am Arbeitsplatz schon einmal ein Erlebnis hatte, das von ihr oder ihm selbst als "sexuelle Belästigung" eingestuft wurde. Gleichzeitig wusste die große Mehrheit nicht, dass Arbeitgeber in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre Beschäftigten aktiv vor solchen Übergriffen zu schützen./jr/DP/jha

AXC0027 2019-10-25/05:49