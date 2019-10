ROUNDUP 2: EZB bleibt zum Abschluss der Ära Draghi im Krisenmodus

FRANKFURT - Mario Draghis Amtszeit als EZB-Präsident endet mit einer Zementierung des Zinstiefs. In der letzten Sitzung unter Leitung des Italieners bekräftigte der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) den Mitte September nochmals verschärften ultralockeren Kurs.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung in der Eurozone hellt sich leicht auf

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Oktober geringfügig aufgehellt. Wie das Institut Markit am Donnerstag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 50,2 Zähler. Die Stabilisierung erfolgt jedoch von niedrigem Niveau aus. Im September war das Konjunkturbarometer auf den tiefsten Stand seit etwa sechs Jahren gefallen. Analysten hatten für Oktober mit einem Anstieg auf 50,3 Punkte gerechnet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gefallen. In der vergangenen Woche gingen die Anträge um 6000 auf 212 000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte waren im Schnitt von 215 000 Erstanträgen ausgegangen.

USA: Neubauverkäufe fallen schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im September schwächer gefallen als erwartet. Die Verkäufe seien um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel ein Minus von 1,6 Prozent erwartet. Der deutliche Anstieg im Vormonat wurde von 7,1 auf 6,2 Prozent korrigiert.

Belgien: Geschäftsklima hellt sich leicht auf

BRÜSSEL - In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Oktober überraschend verbessert. Der Indikator stieg um 1,1 Punkte auf minus 4,6 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Es ist der zweite Anstieg in Folge. Volkswirte hatten hingegen im Mittel mit einem Rückgang auf minus 6,0 Punkte gerechnet.

USA: Aufträge für langlebige Güter sinken stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im September überraschend stark gesunken. Der gesamte Auftragseingang ging um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurück, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur einen Rückgang um 0,7 Prozent erwartet.

Ehemaliger Notenbanker Nowotny: 'Draghi hat einen guten Job geleistet'

WIEN/FRANKFURT - Der frühere Chef der österreichischen Notenbank, Ewald Nowotny, findet für den scheidenden Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, vor allem lobende Worte. Draghi habe "in einer sehr schwierigen Phase der europäischen Wirtschaft insgesamt einen guten Job geleistet", sagte Nowotny am Donnerstag im ORF-"Mittagsjournal". Inzwischen habe sich aber viel verändert und man müsse "so bald wie möglich von den niedrigen Zinsen wegkommen".

Britisches Parlament debattiert Änderungsanträge zu Queens Speech

LONDON - Das britische Parlament wird bei seinen Beratungen am Donnerstag über das künftige Regierungsprogramm über zwei Änderungsanträge der Opposition abstimmen müssen. Unter anderem will die schottische SNP bei der Debatte zur sogenannten Queens Speech erreichen, dass die Gesetzgebung zu einem Brexit-Deal nicht Gesetzeskraft erlangen kann, bevor die Regionalparlamente in Schottland und Wales grünes Licht gegeben haben. Ferner soll es um Klimapolitik gehen.

ROUNDUP: Macron nominiert Ex-Minister Breton für EU-Kommission

PARIS - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Unternehmer und Ex-Minister Thierry Breton als neuen Kandidaten für die EU-Kommission vorgeschlagen. Das bestätigte Bretons Unternehmen, der IT-Dienstleister Atos, am Donnerstag in Paris. Das Portfolio des französischen Kommissars soll unverändert der EU-Binnenmarkt bleiben, wie aus Kreisen des Élyséepalastes verlautete. Mit Blick auf mögliche Interessenkonflikte hieß aus der Pariser Machtzentrale, Breton werde dazu auf Fragen der EU-Parlamentarier antworten. Jeder Anwärter für die Kommission muss sich im Parlament einer Anhörung stellen.

Türkische Notenbank senkt Leitzins erneut

ANKARA - Die türkische Notenbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr reduziert. Wie die Währungshüter am Donnerstag in Ankara mitteilten, sinkt der Zins für einwöchiges Zentralbankgeld um 2,5 Prozentpunkte auf 14,0 Prozent. Es ist die dritte Reduzierung, seit der neue Notenbankchef im Sommer sein Amt angetreten hat. Sein Vorgänger wurde von der Regierung aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die geldpolitische Ausrichtung ersetzt.

Von der Leyen will bei Brexit-Aufschub britischen EU-Kommissar

BRÜSSEL/HELSINKI - Im Falle einer mehrmonatigen Verschiebung des Brexits muss Großbritannien wohl noch einmal einen neuen EU-Kommissar benennen. Die gewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte am Donnerstag in Helsinki, dies gelte, falls Großbritannien zum Amtsantritts ihres Teams noch Mitglied der Europäischen Union sei.

