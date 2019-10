Der Ökonom Max Zenglein vom Mercator Institute for China Studies fordert vom Westen mehr Realismus gegenüber Chinas wirtschaftlichem und politischem Machtstreben. Einen China-Crash sieht er nicht kommen - noch nicht.

Max J. Zenglein leitet das Programm Wirtschaft Mercator Institute for China Studies. Seine Forschungsschwerpunkte sind Chinas makroökonomische Wirtschaftsentwicklung, Handelsbeziehungen und Industriepolitik. Er befasst sich zudem mit dem chinesischen Wirtschaftssystem sowie der wirtschaftlichen Lage in Hongkong, Macao und Taiwan. Zenglein verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich chinabezogener wirtschaftlicher Fragen. Vor seinem Wechsel zu MERICS arbeitete er als Economic Analyst zunächst in Shenzhen und später in Peking bei der Auslandshandelskammer (AHK) Greater China.

Herr Zenglein, Chinas Aufstieg hat der Weltwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten kräftige Impulse gegeben. Ist es damit nun vorbei?Im internationalen Vergleich wächst Chinas Wirtschaft noch immer recht ordentlich. Dass sich die Wachstumsdynamik in den vergangenen Jahren verlangsamt hat, ist politisch gewollt. Die Regierung will den Überkapazitäten und der hohen Verschuldung keine neue Nahrung geben. Wichtige Indikatoren deuten nun darauf hin, dass die Wirtschaft schneller an Dynamik verliert als erwartet. Sollte die Wachstumsrate zu schnell auf fünf Prozent zurückgehen, dürfte die Regierung nervös werden. Denn im Jahr 2021 stehen die Feiern zum 100-jährigen Bestehen der Kommunistischen Partei an, da kann die Regierung keine Krise gebrauchen.

Heißt das, Peking wird bald das nächste Konjunkturprogramm auflegen?Kreditfinanzierte Infrastrukturinvestitionen wie zur Zeit der Finanzkrise wird es nicht geben, denn sie vergrößerten die Schuldenproblematik. Die jüngsten Stimulusmaßnahmen der Regierung zielen darauf ab, den privaten Konsum und die Investitionen privater Unternehmen etwa durch niedrigere Steuern anzukurbeln. Weil der Funke bisher nicht gezündet hat, mehren sich die Signale, dass die Regierung direkt in die Wirtschaft eingreift.

Welche Rolle spielt der Handelskonflikt mit den USA für die chinesische Konjunktur?Die Auswirkungen waren bisher indirekter Natur. Der Konflikt hat die Bürger und Unternehmen verunsichert und die Stimmung gedrückt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...