Präsentationen sind für viele Zuhörer eine willkommene Gelegenheit für ein erholsames Nickerchen. Rütteln Sie Ihr Publikum auf, in dem Sie es regelrecht zum Mitdenken zwingen. Das geht auf sehr unterhaltsame Weise.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.

Dem Schatz schnell ein paar Herzchen per WhatsApp senden, bei Amazon eben noch den Sri-Lanka-Reiseführer bestellen und im DB-Navigator einen Sitzplatz reservieren. All das geht wunderbar unter der Tischplatte während einer langweiligen Präsentation.

Sollten Sie allerdings der- oder diejenige sein, die gerade vorne an der Leinwand steht, haben Sie davon wenig. Um nicht zu sagen: Sie hätten sich den Aufwand sparen können.Es gibt eine Menge wirksamer Möglichkeiten, die Zuhörer während einer Präsentation wegdämmern zu lassen. Und viele, viele von uns nutzen diese. Weil es so üblich ist. Von Inhaltsangaben, die jede Spannung in der Dramaturgie im Keim ersticken, bis zum Hinweis: "Sie kriegen alles noch schriftlich", was nichts anderes heißt als: Hören Sie ruhig weg. Und das sind nur zwei Bespiele.Brechen Sie mit dieser Einlull-Tradition. Binden Sie Ihr Publikum mit guten Ideen ein. Lassen Sie es mitmachen. Was die Leute am eigenen Leib und im eigenen Kopf erleben, prägt sich ihnen ein, macht ihnen Spaß und überzeugt sie so am allerbesten. Das kann kein Handout per Mail oder auf Papier.

1. Abstimmungen: Das Publikum muss Ihnen zustimmen

Über allem steht: Sie wollen Ihr Publikum von Ihrem Anliegen überzeugen. Und da gibt eine faszinierende Methode: Bringen Sie die Zuhörer dazu, Ihnen zuzustimmen. Zuhören allein ist zu wenig. Die Leute müssen denken: Der oder die da vorne hat recht.

Fragen Sie beispielsweise nicht: "Wäre es nicht schön, wenn wir alle etwas mehr für unsere Herzgesundheit tun würden?" Diese rhetorische Frage erfordert keine konkrete aktive Festlegung durch die Zuhörer. Vielleicht denken einige: Joa. Aber das war's dann auch.Fragen Sie Ihr Publikum: "Wer von Ihnen würde gerne mit fünf Minuten Einsatz pro Tag seine Lebenserwartung um zehn Jahre verlängern? Mal Hand hoch."Fragen Sie nicht: "Wer ist dafür, dass klimaschädliche Inlandsflüge in Deutschland abgeschafft werden? Bitte mal Hand hoch."

Denn damit riskieren Sie, dass viele denken: Ich bin dagegen. Und diese Uneinigkeit innerhalb der Zuhörer vermittelt sich durch zögerliches Umherblicken, Getuschel und Gemurre. Das ist kontraproduktiv. Denn dadurch spüren alle: Der oder die da vorne hat die Masse nicht hinter sich.

Fragen Sie: "Wer ist dafür, dass komfortable, schnelle und preiswerte Alternativen entwickelt werden, damit die klimaschädlichen Inlandsflüge in Deutschland unnötig werden? Bitte mal Hand hoch."

Alle Hände werden hochgehen. Außer Sie fragen das auf einem Pilotenkongress.

Also: Stellen Sie Fragen, die das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...