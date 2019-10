EGS Beteiligungen baut Mehrheitsposition an der Bauwerk Boen Group aus EQS Group-Ad-hoc: Bauwerk Parkett AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung EGS Beteiligungen baut Mehrheitsposition an der Bauwerk Boen Group aus 25.10.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung EGS Beteiligungen baut Mehrheitsposition an der Bauwerk Boen Group aus EGS Beteiligungen AG, eine Tochtergesellschaft der Ernst Göhner Stiftung («EGSB»), übernimmt von der Johan G. Olsen Group, einer norwegischen Beteiligungsgesellschaft («JGO»), die noch verbleibenden Aktien an der Bauwerk Boen Group und baut damit ihre Mehrheitsposition auf 98% aus. Diese Transaktion unterstreicht das langfristige Engagement der EGSB an der Bauwerk Boen Group, Europas führendem Parkettbodenhersteller. St. Margrethen, 25. Oktober 2019 - Das Engagement der EGSB an der Bauwerk Boen Group geht auf das Jahr 2009 zurück, als sich EGSB zusammen mit Zurmont Madison Private Equity an der Bauwerk Parkett AG (ursprünglich von Ernst Göhner 1944 gegründet) beteiligten. Seit dem Zusammenschluss der Schweizer Bauwerk Parkett AG und der norwegischen Boen AS zur Formierung der Bauwerk Boen Group im Jahr 2013 hat sich die Gruppe zu einem führenden pan-europäischen Entwickler, Produzenten und Anbieter von Parkettböden entwickelt. EGSB übernahm im Januar 2018 die gesamten Aktienanteile von ZM Opportunity II L.P., einem von Patrimonium Private Equity (vorher Zurmont Madison Private Equity) beratenen Fonds, und wurde damit zur Mehrheitsaktionärin der Bauwerk Boen Group. Die JGO blieb damals mit rund einem Drittel der Aktienanteile bedeutende Minderheitsaktionärin. Die EGSB kauft nun die oben genannten, von der JGO gehaltenen Aktienanteile an der Bauwerk Boen Group und besitzt anschliessend 98% der Aktien. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die verbleibenden 2% der Aktien werden von Mitgliedern des langjährigen Management-Teams um CEO Klaus Brammertz sowie durch die Bauwerk Parkett AG als sogenannte «eigene Aktien» gehalten. Im Zuge der jetzigen Transaktion treten Björn Henrik Rasmussen und Jens Richard Andersen aus dem Verwaltungsrat der Bauwerk Boen Group aus. Im Hinblick auf diesen Schritt wurden an der letzten Generalversammlung die Herren Andreas Münch und Roland Iff als neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt. Das Gremium und die EGSB bedanken sich bei den Herren Rasmussen und Andersen für die konstruktive und angenehme Zusammenarbeit in den letzten 6 Jahren. Dominik Sauter, Managing Director der EGSB, kommentiert: «Dieser letzte Schritt zur fast vollständigen Übernahme der Bauwerk Boen Group unterstreicht unser Engagement als langfristig orientierte Mehrheitsaktionärin bei der zukünftigen Entwicklung der Bauwerk Boen Group. Die Transaktion ändert nichts an der grundsätzlichen Ausrichtung der Gruppe, jedoch nimmt der Verwaltungsrat diese zum Anlass, die Strategie zu überprüfen. Der Abschluss dieser Überprüfung wird gegen Ende des Jahres erwartet. Wir sind überzeugt, dass die Gruppe weiterhin auf ihrer starken Position aufbauen und nachhaltig Erträge generieren kann.» Für weitere Informationen: Klaus Brammertz, CEO Bauwerk Boen Group Email: klaus.brammertz@bauwerk-boen.com, Telefon +41 71 747 72 79 Dominik Sauter, Managing Director EGS Beteiligungen AG Email: dominik.sauter@egs-beteiligungen.ch, Telefon +41 44 250 75 00 Über Bauwerk Boen Group Die Bauwerk Boen Group ist europaweit der führende Entwickler, Produzent und Anbieter von Parkettböden im Premium-Segment sowie der zweitgrösste Marktteilnehmer im Holzbodenmarkt. Mit jährlich rund 9.0 Mio. m2 verkauftem Parkett unter den beiden Labels Bauwerk und Boen bietet die Gruppe ein komplementäres Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie Sportbodenbelägen aus Holz an. Die Kernmärkte Schweiz, Norwegen und Deutschland sowie Österreich, England, Frankreich, China und die USA werden durch lokale Tochtergesellschaften bearbeitet. Der administrative Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St. Margrethen/Schweiz. Die Produktionsstandorte sind derzeit in St. Margrethen, Kietaviks/Litauen und urevac/Kroatien konzentriert. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die Bauwerk Boen Group einen Nettoumsatz von CHF 292 Millionen und beschäftigte insgesamt rund 1'700 Mitarbeitende. Rechtliche Hinweise Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle der Bauwerk Boen Group entziehen. Die Bauwerk Boen Group kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse der Bauwerk Boen Group oder den Markt, in dem Wertschriften der Bauwerk Boen Group gehandelt werden. Diese Mitteilung ist keine Anlageberatung oder eine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. 