Medienmitteilung

Zug | 25. Oktober 2019

Anhaltende Wachstumsdynamik und überproportionale Steigerung der Profitabilität

Nettoverkaufsertrag legt in ersten neun Monaten um 4,0 Prozent zu1, wiederkehrender EBITDA2 um 9,0 Prozent

Nettoverkaufsertrag steigt im 3. Quartal um 4,9 Prozent1, wiederkehrender EBITDA2 um 6,4 Prozent

Ziele für 2019 bestätigt

Ernennung Chief Sustainability Officer

Leistungsausweis für die ersten neun Monate 2019

Konzern (in Millionen CHF) 9M 2019 9M 2018 ±% ±% auf vergl. Basis Nettoverkaufsertrag 20 200 20 634 -2,1 4,0 Wiederkehrender EBITDA (vor IFRS 16) 4 543 4 351 4,4 9,0

Leistungsausweis für das 3. Quartal 2019

Konzern (in Millionen CHF) Q3 2019 Q3 2018 ±% ±% auf vergl. Basis Nettoverkaufsertrag 7 142 7 362 -3,0 4,9 Wiederkehrender EBITDA (vor IFRS 16) 1 881 1 867 0,8 6,4

Jan Jenisch, CEO: "Im dritten Quartal haben wir zum fünften Mal in Folge unsere Profitabilität überproportional steigern können. Damit sind wir auf Kurs, alle unsere Ziele für 2019 zu erreichen. Ich möchte allen unseren Mitarbeitenden dafür danken, dass sie die Strategie 2022 mit Nachdruck umsetzen und sehr gute Ergebnisse erzielt haben.

Dank unserer finanziellen Disziplin generieren wir Wert und machen deutliche Fortschritte sowohl bei der Cash Conversion als auch bei der Reduktion unserer Verschuldung. Wir erwarten, dass sich die positive Dynamik im vierten Quartal fortsetzt und sind zuversichtlich, dass wir auch im Gesamtjahr eine starke Performance erreichen und unsere Bilanz weiter nachhaltig stärken werden.

Mit der Ernennung des ersten Chief Sustainability Officers als Mitglied der Konzernleitung haben wir unsere Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit weiter gestärkt. Damit bekräftigen wir unser Bekenntnis zu einem unfallfreien Arbeitsumfeld und wollen verstärkt zu einem CO2-neutralen und vollständig recyclierbaren Bauen beitragen."

NETTOVERKAUFSERTRAG WÄCHST IN ALLEN REGIONEN IM DRITTEN QUARTAL

Alle Regionen und alle vier Segmente konnten den Nettoverkaufsertrag im Berichtsquartal steigern, gestützt auf die solide weltweite Nachfrage, insbesondere in reifen Märkten. Seit Jahresanfang hat das Unternehmen sieben Ergänzungsakquisitionen unterzeichnet, zuletzt im Oktober in Grossbritannien. Damit forciert LafargeHolcim das Wachstum entsprechend seiner Strategie 2022 - "Building for Growth".

FÜNFTES QUARTAL MIT ÜBERPROPORTIONALEM WACHSTUM DES WIEDERKEHRENDEN EBITDA 2

Der wiederkehrende EBITDA2 legte im Berichtsquartal in allen Segmenten und in vier der fünf Regionen zu. In Nordamerika und Europa wuchs der wiederkehrende EBITDA2 um 6,9 Prozent bzw. 7,1 Prozent, getrieben durch Volumensteigerungen und eine positive Preisdynamik.

LEISTUNGSAUSWEIS NACH REGIONEN

Die Region Europa verzeichnete vor dem Hintergrund guter Nachfrage erneut ein sehr starkes Quartal. Die Margen verbesserten sich dank einer positiven Preisentwicklung und operativer Effizienz weiter. Der britische Markt war robust trotz Anzeichen eines Nachfragerückgangs im Zusammenhang der aktuellen politischen Entwicklung.

Nordamerika erwirtschaftete ein starkes Ergebnis und konnte die Absatzmengen in allen Segmenten steigern. Die positive Preisdynamik und der nachlassende Kostendruck förderten das profitable Wachstum in den USA, während sich das Marktumfeld in Kanada abschwächte.

Die Region Lateinamerika stabilisierte sich im dritten Quartal bei gutem Leistungsausweis in Kolumbien und erhöhtem Zementabsatz in Brasilien. In Mexiko und Ecuador zeigten sich die Märkte verhaltener. Diese Herausforderungen wurden dank effektivem Kosten- und Preismanagement teilweise ausgeglichen.

In der Region Asien Pazifik verbesserten sich die Margen im dritten Quartal deutlich. In Indien wurden trotz schwächerer Nachfrage gute Fortschritte erzielt, was auf die Preisbildung und die nachlassende Kosteninflation zurückzuführen ist. Wirkungsvolle Turnaround-Initiativen stützten den robusten Leistungsausweis in Australien. China leistete im dritten Quartal erneut einen positiven Beitrag.

Mit anhaltenden Turnaround-Massnahmen in der Region Naher Osten und Afrika konnte das herausfordernde Umfeld in wichtigen Märkten teilweise kompensiert werden. In Algerien und Ägypten hielten die schwierigen Marktbedingungen an. Südafrika, Irak und Jordanien verbesserten sich hingegen.

NACHHALTIGKEIT WEITER STÄRKEN

Im dritten Quartal kündigte LafargeHolcim an, in Europa CHF 160 Millionen in die Verbesserung seiner CO 2 -Bilanz zu investieren. Ziel ist es, die jährlichen CO 2 -Emissionen in Europa bis 2022 auf vergleichbarer Basis um weitere 15 Prozent, entsprechend drei Millionen Tonnen CO 2, zu reduzieren.

In einem weiteren wegweisenden Schritt hat LafargeHolcim in der Konzernleitung die Position des Chief Sustainability Officer geschaffen. Damit intensiviert das Unternehmen seine Bemühungen in den Bereichen Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Corporate Social Responsibility, in denen es zum Branchenführer aufsteigen will.

AUSBLICK

Die positive Dynamik der ersten neun Monate wird sich voraussichtlich im vierten Quartal fortsetzen:

Anhaltendes Marktwachstum in Nordamerika

Geringere, aber sich stabilisierende Zementnachfrage in Lateinamerika

Anhaltendes Nachfragewachstum in den meisten Ländern Europas

Herausforderndes Marktumfeld in der Region Naher Osten und Afrika

Anhaltendes Nachfragewachstum in Asien Pazifik



Basierend auf diesen Trends und der erfolgreichen Umsetzung der Strategie 2022 werden die zuvor kommunizierten Ziele für 2019 bestätigt:

Wachstum des Nettoverkaufsertrags von 3 bis 5 Prozent auf vergleichbarer Basis

Wachstum des wiederkehrenden EBITDA vor IFRS 16 von mindestens 5 Prozent auf vergleichbarer Basis

Zielwert von deutlich unter 2x3 für das Verhältnis von Nettoverschuldung zu wiederkehrendem EBITDA per Ende 2019

Deutlich verbesserte Cash Conversion

Investitionen und Ergänzungsakquisitionen von unter CHF 2 Milliarden



WICHTIGE KENNZAHLEN

Konzern - 3. Quartal 2019 2019 2018 ±% ±% auf vergl. Basis Nettoverkaufsertrag (Mio. CHF) 7 142 7 362 -3,0 4,9 Wiederkehrender EBITDA (vor IFRS 16) (Mio. CHF) 1 881 1 867 0,8 6,4 Wiederkehrender EBITDA (nach IFRS 16) (Mio. CHF) 1 985

Konzern - 9 Monate 2019 2018 ±% ±% auf vergl. Basis Nettoverkaufsertrag (Mio. CHF) 20 200 20 634 -2,1 4,0 Wiederkehrender EBITDA (vor IFRS 16) (Mio. CHF) 4 543 4 351 4,4 9,0 Wiederkehrender EBITDA (nach IFRS 16) (Mio. CHF) 4 863

Konzernergebnis nach Segmenten 9M 2019 9M 2018 ±% ±% auf vergl. Basis Zementabsatz (Mio. t) 156,4 165,4 -5,5 0,7 Nettoverkaufsertrag Zement (CEM) (Mio. CHF) 13 294 13 573 -2,1 5,5 Wiederkehrender EBITDA CEM (vor IFRS 16) (Mio. CHF) 3 551 3 449 3,0 7,9 Wiederkehrende EBITDA-Marge CEM (vor IFRS 16) (%) 26,7 25,4 Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 202,4 205,3 -1,4 -0,4 Nettoverkaufsertrag Zuschlagstoffe (AGG) (Mio. CHF) 3 105 3 091 0,4 3,1 Wiederkehrender EBITDA AGG (vor IFRS 16) (Mio. CHF) 653 631 3,5 5,4 Wiederkehrende EBITDA-Marge AGG (vor IFRS 16) (%) 21,0 20,4 Transportbetonabsatz (Mio. m³) 36,1 38,0 -5,0 -1,5 Nettoverkaufsertrag Transportbeton (RMX) (Mio. CHF) 4 002 4 111 -2,7 0,4 Wiederkehrender EBITDA RMX (vor IFRS 16) (Mio. CHF) 181 135 33,6 30,8 Wiederkehrende EBITDA-Marge RMX (vor IFRS 16) (%) 4,5 3,3 Nettoverkaufsertrag Lösungen & Produkte (SOP) (Mio. CHF) 1 702 1 787 -4,7 2,0 Wiederkehrender EBITDA SOP (vor IFRS 16) (Mio. CHF) 159 137 15,9 31,6 Wiederkehrende EBITDA-Marge SOP (vor IFRS 16) (%) 9,3 7,7

LEISTUNGSAUSWEIS NACH REGIONEN: 9 Monate

Asien Pazifik 2019 2018 ±% ±% auf vergl. Basis Zementabsatz (Mio. t) 54,7 66,6 -17,9 -1,9 Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 20,4 23,6 -13,6 -2,9 Transportbetonabsatz (Mio. m³) 7,4 9,3 -21,0 -1,3 Nettoverkaufsertrag externe Kunden (Mio. CHF) 4 879 5 576 -12,5 1,6 Wiederkehrender EBITDA (vor IFRS 16) (Mio. CHF) 1 254 1 151 9,0 17,5

Europa 2019 2018 ±% ±% auf vergl. Basis Zementabsatz (Mio. t) 35,4 33,9 4,3 4,3 Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 89,1 91,0 -2,0 -2,1 Transportbetonabsatz (Mio. m³) 14,6 14,3 1,7 1,6 Nettoverkaufsertrag externe Kunden (Mio. CHF) 5 836 5 692 2,5 6,4 Wiederkehrender EBITDA (vor IFRS 16) (Mio. CHF) 1 170 1 079 8,4 12,6

Lateinamerika 2019 2018 ±% ±% auf vergl. Basis Zementabsatz (Mio. t) 18,7 18,9 -1,4 -1,4 Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 3,1 2,7 15,7 15,7 Transportbetonabsatz (Mio. m³) 3,8 4,2 -9,8 -9,8 Nettoverkaufsertrag externe Kunden (Mio. CHF) 1 973 2 126 -7,2 4,4 Wiederkehrender EBITDA (vor IFRS 16) (Mio. CHF) 669 739 -9,4 -1,7

Naher Osten und Afrika 2019 2018 ±% ±% auf vergl. Basis Zementabsatz (Mio. t) 26,8 26,9 -0,6 -0,6 Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 5,0 6,7 -25,2 -25,2 Transportbetonabsatz (Mio. m³) 2,8 3,1 -8,5 -8,5 Nettoverkaufsertrag externe Kunden (Mio. CHF) 2 189 2 306 -5,1 0,9 Wiederkehrender EBITDA (vor IFRS 16) (Mio. CHF) 490 566 -13,3 -6,6

Nordamerika 2019 2018 ±% ±% auf vergl. Basis Zementabsatz (Mio. t) 15,8 14,9 6,1 6,1 Zuschlagstoffabsatz (Mio. t) 84,8 81,3 4,2 3,7 Transportbetonabsatz (Mio. m³) 7,6 7,2 6,7 0,1 Nettoverkaufsertrag externe Kunden (Mio. CHF) 4 755 4 366 8,9 5,7 Wiederkehrender EBITDA (vor IFRS 16) (Mio. CHF) 1 192 1 113 7,1 4,4

ÜBERLEITUNG ZUM KONZERNABSCHLUSS

Überleitungsrechnung der Ergebnisse zur konsolidierten Erfolgsrechnung von LafargeHolcim

Mio. CHF 9M 2019 9M 2018 Wiederkehrender EBITDA* 4 863 4 351 Betriebliche Abschreibungen und Wertminderungen** (1 824) (1 668) Restrukturierungs-, Prozess-, Implementierungs- und andere Einmalkosten (101) (354) Betriebsgewinn 2 938 2 329

* Einschliesslich Effekt von CHF 320 Mio. aus IFRS 16 Leases im Jahr 2019

** Einschliesslich Effekt von CHF (286) Mio. aus IFRS 16 Leases im Jahr 2019

[1] auf vergleichbarer Basis

[2] auf vergleichbarer Basis, vor Anwendung von IFRS 16

[3] Vor Anwendung von IFRS 16 und zu konstanten Wechselkursen

