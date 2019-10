The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1130968453 CITIC SEC.F.MTN 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1511645449 ERSTE ABW. MTN. 16/19 DL BD02 BON USD N

CA XFRA XS1965538785 MACQUARIE G. 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA 3CAA XFRA KYG2112N1117 CHINA AUTOMATION HD-,01 EQ00 EQU EUR N

CA DWWC XFRA DE0008490814 DWS US EQUITIES TYP O NC FD00 EQU EUR N

CA DEDB XFRA LU0065060971 DEKALUX-GELDMARKT: USD FD00 EQU EUR N