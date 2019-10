Steigende Preise und Effizienzverbesserungen haben insbesondere in reifen Märkten das Ergebnis gestützt.Jona - LafargeHolcim hat im dritten Quartal 2019 den Umsatz auf vergleichbarer Basis gesteigert und ist profitabler geworden. Steigende Preise und Effizienzverbesserungen haben insbesondere in reifen Märkten das Ergebnis gestützt. Die Guidance für das Gesamtjahr 2019 wird bestätigt. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis (like for like) um 4,9 Prozent. Nominal resultierte jedoch nach den...

