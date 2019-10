In der aktuellen Debatte über Auftrittsblockaden an deutschen Hochschulen hat der Vorsitzende des Bildungsausschusses des Bundestages, Ernst-Dieter Rossmann (SPD), die Unis aufgerufen, in Sachen Meinungsfreiheit Vorbild zu sein. "Gerade die Hochschulen und das Bildungswesen insgesamt müssen Lernort und Vorbild für einen zivilen Umgang mit Meinungs- und Informationsfreiheit sein und einen harten Austausch von Argumenten und Streit um Fakten, Wahrheiten und Werte vorleben", sagte Rossmann der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).



Der SPD-Politiker sprach sich für ein "Ja zur Meinungsfreiheit" aus. Für Diffamierungen, Rassismus und Verhetzungen gelte das Strafrecht.