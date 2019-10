Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex zeigt sich weiter von seiner starken Seite. Auch gestern markierte er ein neues Jahreshoch. Dabei sprang der DAX über die Marke von 12.900 Punkten. Allerdings konnte er diese Marke nicht halten. Am Ende lag er bei 12.872 Zählern. Marktidee: TecDAX Der TecDAX hatte im September 2018 ein 18-Jahres-Hoch markiert. Danach war der Technologieindex in eine deutliche Korrektur übergegangen, bis dann im Dezember eine Erholung einsetzte. In den vergangenen Monaten befand sich der TecDAX in einer seitwärts gerichteten mittelfristigen Korrekturbewegung. Aus dieser könnte der Kurs jetzt ausbrechen. Entscheidend ist eine bestimmte Widerstandszone.