Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag im frühen Handel kaum verändert. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,01 Prozent auf 171,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,40 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gab es bei Staatsanleihen keine nennenswerte Bewegung.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am deutschen Rentenmarkt. Im weiteren Tagesverlauf könnten wichtige Konjunkturdaten für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm steht das Ifo-Geschäftsklima. Am Markt wird damit gerechnet, dass das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer im Oktober leicht gesunken ist.

Nach Einschätzung des Anleiheexperten Michael Leister von der Commerzbank "liegt der Fokus auf den sich verfestigenden Rezessionsrisiken". Diese dürften auch in dem Ifo-Geschäftsklima sichtbar werden. Am Nachmittag könnten außerdem Daten zum Konsumklima in den USA für neue Impulse sorgen./jkr/zb

ISIN DE0009652644

AXC0079 2019-10-25/08:27