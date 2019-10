FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures haben am Freitag im Verlauf des frühen Handels wieder ins Plus gedreht. Der marktführende Dezember-DAX gewinnt gegen 8.25 Uhr 3 auf 12.863 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 12.859,5 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.872,5 und das -tief bei 12.830,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 3.900 Kontrakte.

Aus technischer Sicht ist der Future nun auf dem Weg zur 13.000er Marke. Eine erste Unterstützung sehen Marktteilnehmer bei den bisherigen Hochs bei 12.800 Punkten, darunter bei 12.625 Punkten.

October 25, 2019

