München, Deutschland (ots) - Das "MADE IN GERMANY"-Gütesiegel von TELE 5 "D-MOVIES - Die besten deutschen Filme aller Zeiten" zeigt mit einer Auswahl herausragender Filme immer wieder, wie großartig deutsches Kino ist!Zum 30. Jahrestags des Mauerfalls präsentiert TELE 5 mit der Reihe "D-MOVIES - Berlin, Berlin" ab dem 26. Oktober bis zum großen Mauerfall-Jubiläum am 9. November an insgesamt drei Samstagen erneut sieben ausgewählte Spielfilme und eine Dokumentation rund um die deutsche Hauptstadt!Mit dabei sind sowohl Film-Klassiker wie "Lola rennt", als auch Highlights aus dem neuen deutschen Kino mit dem Coming-of-Age-Drama "Rückenwind von vorn", Bushidos "Die Zeiten ändern dich" oder "Fucking Berlin".Und weil diese außergewöhnliche Programmierung eine wilde Mischung und ein echtes "Festival der Liebe" ist, dürfte auch unser Ensemble nicht weit sein. Deshalb gibt es zu jedem Film eine Anmoderation von Constantin Serge (Friedrich Liechtenstein) und Coco (Saralisa Volm).Das "D-MOVIES: Berlin Berlin!" Line-up in der Übersicht:26. Oktober:LOLA RENNT ab 20.15 UhrZEITEN ÄNDERN DICH ab 22.00 Uhr (Free TV Premiere)SOUND OF BERLIN ab 23.45 Uhr (deutsche Erstaustrahlung) 2. November:FENSTER ZUM SOMMER ab 20.15 UhrFIKKEFUCHS ab 22.10 Uhr (deutsche Erstaustrahlung) 9. November:RÜCKENWIND VON VORN ab 18.10 Uhr (deutsche Erstaustrahlung)WIE FEUER UND FLAMME ab 20.15 UhrFUCKING BERLIN ab 22.20 Uhr Mehr Informationen unter www.tele5.de/d-moviesPressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4413970