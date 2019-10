Ein schwaches Großkunden-Geschäft macht dem Hersteller von Autowaschanlagen Washtec weiter zu schaffen. Der Umsatz fiel im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2 Prozent auf 110,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Augsburg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um ein Viertel auf 11,1 Millionen Euro. Die Aktien weiteten ihre Vortagesverluste am Freitagmorgen aus und fielen um 1,70 Prozent.

Am Donnerstag hatte Washtec seine Jahresprognosen gesenkt und für das Gesamtjahr nur noch eine Ebit-Rendite von rund neun Prozent nach zuvor angepeilten zehn Prozent in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll unterdessen weiter stabil bleiben, hatte es geheißen. Der Aktienkurs war daraufhin um mehr als zwei Prozent gefallen. 2018 hatte Washtec gut 435 Millionen Euro umgesetzt und vor Zinsen und Steuern (Ebit) gut 51 Millionen Euro verdient./mis/fba

