Die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen haben der BASF-Aktie noch einmal ordentlich Beine gemacht und sie an einen eminent wichtigen Widerstand herangeführt. Nun gilt es! Der untere Chart zeigt deutlich, dass sich das Chartbild in den letzten Handelstagen und -wochen massiv verbessert hat. Der Ursprung des Ganzen liegt in einer Doppelbodenformation (orange dargestellt), die die Aktie Ende September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...