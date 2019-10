Der deutsche Leitindex tritt an diesem Freitag zum Handelsstart auf der Stelle. Anleger beobachten Entwicklungen im Brexit und warten auf Konjunkturdaten.

Der deutsche Leitindex geht den Start in den letzten Handelstag der Woche ruhig an. Im frühen Handel notiert der Dax nahezu unverändert bei 12.885 Punkten. Der gewinnreiche Vortag dürfte dem Index etwas Rückenwind geben. Am Donnerstag war er mit einem Plus von rund 0,6 Prozent bei 12.872 Punkten aus dem Handel gegangen. Zwischenzeitlich erreichte er gar ein neues Jahreshoch von 12.914 Punkten. Im Fokus stehen an diesem Freitag vor allem Konjunkturdaten und wieder einmal der Brexit.

Anleger blicken heute deshalb nach Brüssel. Dort debattieren die 27 bleibenden EU-Länder, ob sie Großbritannien einen weiteren Aufschub des Brexits gewähren. Der ist eigentlich für den 31. Oktober vorgesehen. Schon um 10 Uhr könnten die Botschafter eine Entscheidung treffen. Wie Diplomaten sagen, sind sich die Staaten bereits grundsätzlich einig, dass der jetzige Austrittstermin verschoben werden muss. Eine neue Frist gilt also als wahrscheinlich. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte bereits einen Aufschub bis zum 31. Januar 2020 beantragt.

Für die Märkte wäre es ein Signal der Entspannung, sollten die EU-27 von dem bisherigen Brexit-Datum abrücken. Besonders für den Devisenmarkt wäre eine Fristverschiebung entlastend, auch wenn damit die generelle Unsicherheit über die Art des britischen EU-Austritts bleibt. Das Hin und Her im Brexit setzt dem Pfund Sterling zu. Am Freitag geriet die Währung erneut unter Druck - Anleger agieren zögerlich, bis die Brexit-Entscheidung mehr Gewissheit bringt. Der Euro dagegen hat sich im frühen Freitagshandel kaum bewegt, Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen Handel. Doch anstehende Konjunkturdaten könnten später Bewegung bringen.

Zum Ende der Handelswoche liefern nämlich gleich zwei Indikatoren ein Bild über die ...

