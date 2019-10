Die Wiener Börse baut ihr global market-Segment weiter aus. Zu den bisher 250 US-Titeln kommen ab sofort weitere knapp 30 hinzu, darunter Wertpapiere des weltweit tätigen Finanzdienstleisters "Bank of New York Mellon", "Fidelity National Information Service" (Software und Abwicklung finanzieller Transaktionen), der größten Hotelketten weltweit "Hilton Worldwide Holdings", der Ratingagentur "Moody's" und einem der größten Einzelhändler der USA "Target". Im global market sind damit über 680 Wertpapiere aus 26 Ländern handelbar. Das Segment wird von heimischen Anlegern hervorragend angenommen - die Umsätze liegen am 23. Oktober bei 1,59 Mrd. Euro, ein Plus von knapp ...

