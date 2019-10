Die aktuell längste Serie: Siemens Healthineers mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.99%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Donnerstag Steinhoff mit 4,24% auf 0,06 (8% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,59%) vor Carl Zeiss Meditec mit 3,73% auf 96,00 (188% Vol.; 1W -7,51%) und Pantaflix mit 3,17% auf 1,95 (77% Vol.; 1W 12,72%). Die Tagesverlierer: SolarWorld mit -34,91% auf 0,05 (3% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,45%), Nokia mit -23,35% auf 3,62 (752% Vol.; 1W -23,27%), Twitter mit -20,81% auf 30,75 (591% Vol.; 1W -22,37%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (31794,57 Mio.), BP Plc (29371,47) und HSBC Holdings (28664,6) ....

