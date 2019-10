Von Olivia Bugault

PARIS (Dow Jones)--Der französische Versicherungskonzern Axa hat sich von seinem Bankengeschäft in Belgien getrennt. Die Axa Bank Belgium sei für 620 Millionen Euro an die Crelan Bank verkauft worden, teilte die Axa SA mit. Von dieser Summe würden 540 Millionen Euro in bar gezahlt. Der Verkauf des Bankgeschäfts werde das Ergebnis im Gesamtjahr 2019 allerdings mit 600 Millionen Euro belasten, so Axa.

Der Pariser Konzern übernehme im Rahmen des Deals einen Anteil von 9,99 Prozent an Crelan sowie der Axa Bank Belgium für insgesamt 90 Millionen Euro.

October 25, 2019

