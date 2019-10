Guten Morgen,so richtig vom Fleck kommen die Märkte wohl auch am letzten Handelstag der Woche nicht. Während sich an der Wall Street gestern Abend die positiven und negativen Überraschungen die Waage hielten, bremst heute beispielsweise in Deutschland wo der GfK-Konsumklima-Index die Anleger aus. Denn dieser zeigt für den Monat November einen weiteren Rückgang auf 9,6 Punkte und damit den tiefsten Wert seit drei Jahren.Sprich: Die Verbraucher werden angesichts zunehmender Entlassungswellen, insbesondere in der Automobilindustrie und Finanzbranche, immer zurückhaltender. Brexit und Handelskrieg tun ihr übriges. Aber natürlich weiß jeder Ökonom und Anleger, dass ohne die privaten Verbraucher ein Umschwung der aktuellen Konjunkturschwäche nicht möglich wird. Allerdings bleibt hier die Frage im Raum stehen, ob dies jetzt eher nachlaufende Indikatoren sind, welche die schon bekannte Schwäche nachzeichnen oder ob sich daraus eine erneute Stimmungseintrübung ergibt. Wir tippen auf Ersteres. Da es bei allen geopolitischen Fragen derzeit nicht vorwärts geht, kann sich der Markt voll auf die laufende Berichtssaison fokussieren. Dabei gibt es weiterhin ein recht gemischtes Bild.

