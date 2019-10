UK Wahlen erhöhten die Unsicherheit, was das britische Pfund belastet - Bullen lassen sich von gedämpfter USD Nachfrage nicht beeindrucken - Der GBP/USD bleibt mit der frühen europäischen Sitzung in der Defensive und so notiert er am Tagestief um 1,2825/35. Das Paar scheiterte daran die Erholung vom 1-Wochentief auszubauen und so nahmen die Angebote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...