Bereits 2002 wurde die Lean-Reise bei Siemens Erlangen gestartet. Am Standort werden mit rund 1200 Mitarbeitern auf etwa 45.000 m² Produktionsfläche die Antriebssysteme Sinamics, sowie die Steuerungssysteme Sinumerik und Simotion gefertigt.

"Unser Geschäftsmodell Make to Order und damit auch die gesamte Produktion, orientiert sich an den individuellen Kundenwünschen", erläutert Werner Eckert, Fertigungstechnologe von Siemens Erlangen, und verantwortlich für den THT-Fertigungsbereich. Mit rund 1000 verschiedenen Produkten ist die Variantenzahl im Erlanger Siemens-Werk vergleichsweise hoch und entsprechend flexibel muss die Fertigung aufgestellt sein. Sukzessive wurde in den letzten Jahren der Produktionsbereich vom klassischen Linientakt zu einer flexiblen, produktiven Lean-Fertigung umstrukturiert und auf dem Weg dorthin mehrfach ausgezeichnet, unter anderem zweimal mit dem Titel "Fabrik des Jahres". Ziel war und ist nicht nur, die Effektivität und Produktivität zu erhöhen, sondern gleichzeitig auch die Qualität der hergestellten Produkte zu steigern.

Digitale schlanke Fertigung

Dass die Unternehmensstrategie mit viel Know-how und Spirit der Fertigungsplaner umgesetzt wird, macht ein Rundgang durch die Produktionshallen mehr als deutlich: Es eröffnet sich ein faszinierendes und spannendes Fertigungsmodell, das zielgerichtet auf die digitale schlanke Fertigung hinarbeitet. Anstatt starrer Prozesse setzt das Unternehmen auf wandlungsfähige Fertigungszellen, intelligent vernetzte Wertschöpfungsketten und eine entkoppelte Logistik.

Im ersten Abschnitt findet auf insgesamt sieben Linien die SMT-Fertigung statt, vollkommen losgelöst von den anschließenden THT-Fertigungsinseln und der Geräte-Endmontage. Den Transport zwischen den Fertigungsbereichen sowie die Versorgung der einzelnen Linien und Produktionsinseln mit dem jeweils benötigten Material, übernehmen fahrerlose Transportsysteme, kurz FTS, die über MES gesteuert werden und dadurch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

Flexible THT-Verarbeitung

"Durch dieses Fertigungskonzept können wir sehr effizient die unterschiedlichen Produktvarianten in variablen Stückzahlen herstellen", betont Werner Eckert. "Unser Ziel ist es aber, einen Automatisierungsgrad zu etablieren, mit dem sich die Variantenzahl nahezu verdoppeln lässt, um noch flexibler auf die Anforderungen unserer Kunden reagieren zu können." Ein Beispiel hierfür ist eine der insgesamt vier Inseln, die mit einer Power Selective von Seho Systems ausgestattet ist. "Mit Anspruch und Leidenschaft für unsere Kunden" lautet der Claim auf einem Bildschirm über diesem Fertigungsbereich, der beeindruckender nicht sein könnte. Ein Kernstück sind vollautomatisierte THT Bestückarbeitsplätze, ...

