Mit der saudischen Ölgesellschaft Aramco steht möglicherweise der größte IPO in der Geschichte der Menschheit kurz bevor. Dieser soll der Konkurrenz wie Royal Dutch Shell (WKN: A0D94M) ziemlich einheizen. Innerhalb weniger Wochen soll die Aktie mindestens an der Börse von Riad notieren, idealerweise sogar in London, womit sie auch für deutsche Anleger investierbar wäre.

Das wertvollste Unternehmen der Welt will an die Börse und niemanden interessiert das? Die Bedeutung von Saudi Aramco wird von Anlegern jedenfalls total unterschätzt. Darum sollten Sie jetzt einen Blick auf die Aktie werfen. Es ist verrückt, wie groß die Ignoranz und das Desinteresse der Anleger bei diesem Konzern ist. Bezeichnend dafür steht die Entwicklung der Energiemärkte und insbesondere der Ölaktien. Dabei gibt es viele Gründe, die Sie kennen sollten, in Bezug auf dieses Mega-IPO.

Kommt der Börsengang von Saudi Aramco oder kommt er nicht?

Zurzeit hat Saudi Aramco vor dem beabsichtigten IPO mit einer Bewertungshürde von bis zu 2 Billionen US$ zu kämpfen. Zur Stunde weiß niemand, ob das IPO überhaupt stattfindet. Die Analysten von S&P Global Platts schrieben in ihrem Blogbeitrag:

Der Börsengang von Saudi Aramco sieht zum Scheitern verurteilt aus, da er auf einen Börsenwert von 2 Billionen Dollar abzielt. Laue Ölpreise, die angespannte Politik des Nahen Ostens und die Dämonisierung der Produzenten fossiler Brennstoffe als Reaktion auf die Befürchtungen des Klimawandels haben den Börsengang zu einer unmöglichen Aufgabe gemacht.

Tatsächlich dürfte die Aufnahmebereitschaft von großen institutionellen Investoren, die dieses IPO stützen müssten, aktuell wirklich gering zu sein.

Aramco ist wirklich mehr wert als der gesamte DAX 30 Index

Nach wie vor unterschätzen Anleger den Energiegiganten Saudi Aramco massivst.

Vermutlich würden Sie diesen Artikel gar nicht lesen wollen, wenn ich Ihnen nicht noch ein kurzes Schmankerl präsentieren würde und zwar besitzt Saudi Aramco einen Nettogewinn, der mit 111 Mrd. US$ deutlich über dem aller 30 DAX-Konzerne zusammen liegt. Laut der FAZ haben diese 2018 gerade mal 95 Mrd. Euro eingespielt und die Dividendenausschüttung Aramcos von 75 Mrd. US$ entspricht auch gut der doppelten Ausschüttung aller Aktien des DAX 30.

Wenn alle DAX 30-Aktien zusammen also über 1 Billion Euro Marktkapitalisierung aufweisen, dann ist die Aramco-Bewertung von über 1 Billion Euro gar nicht so abwegig, wie es laut diversen Börsenberichten den Anschein haben könnte.

Saudi Aramco verdient mehr als der Tech-Konzern Apple oder der Ölmulti Shell:

Saudi Aramco hängt gemessen am Nettogewinn jede Aktie weltweit ab. Quelle: Bloomberg.com

Halbjahreszahlen 2019 bestätigen die Stärke

Die begehrenswerten Aussichten darauf werden einmal mehr durch die von Saudi Aramco vor einigen Wochen vorgelegten 2019'er-Halbjahreszahlen unterstrichen:

Demnach meldete der bisher in diesem Punkt sehr verschwiegene Konzern für die ersten sechs Monate einen sagenhaften Vorsteuergewinn von 92,5 Mrd. US$ aus Umsätzen von insgesamt 163,9 Mrd. US$.

Wenn ich diese Zahlen proportional auf die verbleibende 2. Jahreshälfte hochrechnen würde, wären sie ebenso unglaublich.

Sicher, die Anschläge von Mitte September werden gewisse Spuren hinterlassen, doch zeigte sich Fitch in punkto Dividenden zuversichtlich:

Unsere Finanzmodelle zeigen, dass das Unternehmen in der Lage sein sollte, dieses Dividendenniveau beizubehalten. Aramco expandiert ins Produktgeschäft

Nicht zuletzt weist auch CEO Amin Nasser, ein 61-jähriger Ingenieur, der den weltgrößten Ölkonzern mit 76.000 Mitarbeitern leitet, Investoren darauf hin, dass Saudi Aramco demnächst kein reiner Ölkonzern mehr sein werde. Denn kürzlich habe der Öl-Riese für rund 69 Mrd. US$ (= 61,1 Mrd. Euro) die Mehrheit am saudi-arabischen Chemiekonzern Sabic übernommen.

Mit Sabic verbreitert sich also das Produkt-Portfolio um Kunststoffe, Düngemittel und Metalle.

Zudem ist Aramco auf diese Weise indirekt mit einem 25-prozentigen Anteil Großaktionär beim Schweizer Spezialchemiekonzern ...

