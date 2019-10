++ Europäische Indizes fallen nach höherer Eröffnung ++ DE30 zieht sich von der Spitze der kurzfristigen Handelsspanne zurück ++ MTU Aero leidet unter schwächerer Prognose für das Geschäftsjahr ++Europäische Anleger starteten den heutigen Handel in optimistischer Stimmung, wobei die Mehrheit der europäischen Blue-Chip-Indizes bei Eröffnung eine steigende Preisdifferenz zeigte. Die meisten Indizes gaben jedoch in der ersten Handelsstunde nach. Der größte Rückgang ist auf dem polnischen WIG20 (W20) zu verzeichnen, während die portugiesischen Aktien am meisten zulegen. DE30-CHARTQuelle: xStation 5 Die Aufwärtsbewegung des DE30 erreichte eine weitere Hürde. Der deutsche Leitindex kämpfte gestern darum, den Wert von 12.875 Punkten zu überschreiten, ...

