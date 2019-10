FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS RELX PRICE TARGET TO 2090 (2175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 367 (390) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1140 (1160) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RELX PRICE TARGET TO 1930 (1950) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 530 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR ASTRAZENECA TO 6500 (6600) PENCE - 'SELL' - FTSE INDICATED +0.05% TO 7332 (CLOSE: 7328.25) POINTS BY IG - GOLDMAN INITIATES BOOHOO WITH 'BUY' - TARGET 330 PENCE - GOLDMAN RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 183 (179) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 335 (325) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SEVERFIELD PRICE TARGET TO 103 (98) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4200 (3550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM INITIATES RENEW HOLDINGS WITH 'HOLD' - LIBERUM RAISES ASTRAZENECA TO 'BUY' ('HOLD') - PEEL HUNT RAISES ASOS TO 'ADD' ('HOLD') - RBC CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BHP GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 1900 PENCE - UBS CUTS HAMMERSON TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 290 (280) PENCE - UBS CUTS INTU PROPERTIES TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 46 (90) PENCE - UBS CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 155 (195) PENCE - UBS RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 130 (125) PENCE - 'SELL'



