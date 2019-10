Zürich-Schweiz (ots) - Die ersten PULSE DAYS bringen vom 16. bis 18. Oktober 2020 in der StageOne Eventhalle - dem temporär grössten Gym von Zürich! - alles rund um die Themen Sport, Fitness und Healthy Living in einer Location zusammen.- Die PULSE DAYS präsentieren einem fitnessbegeisterten Publikumgesunde, nachhaltige, effektive, moderne und innovative Sport-,Trainings- und Ernährungskonzepte, die auf dem neusten Stand derWissenschaft sind. - An den PULSE DAYS zeigen sich über 120 Unternehmen und Partnermit ihren Produkten. Sie bieten in action-reichen Special Eventsund Workshops auf rund 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche -im temporär grössten Gym von Zürich! - die perfekte Gelegenheitzum aktiven Workout. - Die PULSE DAYS laden zum sportlichen Get-together ein undanimieren, sich rund um die Themen Bewegung, Fitness, HealthyLiving und Food auszutauschen. - Spannende Experten-Talks und Präsentationen der neustenFitness-Trends und Wearables runden die Vielfalt der PULSE DAYSebenso ab wie ein einladender Food Market mit energiegeladenerNahrung. - An den PULSE DAYS wird das Zusammenspiel aus Inspirationen,Informationen und Ausprobieren neuer Trends und von etabliertenKonzepten für ein langes Wochenende erlebbar gemacht - mitallem, was das Fitnessherz begehrt. - Die PULSE DAYS fordern alle zu einem ganzheitlichenGesundheitsbewusstsein auf und bieten Orientierungshilfen rundum Sport und Ernährung im Umfeld der Grossstadt, die sicheinfach in einen gesund gelebten Alltag integrieren lassen. PULSE DAYS 2020Ort: StageOne Eventhalle, ZürichDatum: 16.-18. Oktober 2020Öffnungszeiten: Freitag, 12-21 Uhr, Samstag/Sonntag, 10-18 Uhr Pressekontakt:Allfällige Fragen rund um die PULSE DAYS in Zürich beantworten Ihnen die Initianten gerne:Peter Plan, Co-Founder PULSE DAYS / 079 403 05 94 / peter@pulsedays.chNora Saner, Co-Founder PULSE DAYS / 078 771 10 18 / nora@pulsedays.chOriginal-Content von: PULSE DAYS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137528/4414175