Lausanne (awp) - Der Fondsanbieter La Foncière plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung. Wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte, sei im nächsen März eine Erhöhung im Umfang von rund 100 Millionen Franken vorgesehen.Mit dem Geld will La Foncière in erster Linie laufende Bauprojekte finanzieren. Zudem könne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...