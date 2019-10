Photovoltaik, Windenergie und andere regenerative Quellen haben in diesem Zeitraum in Deutschland insgesamt rund 183 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und damit die Kohlekraftwerke klar überrundet. Das zeigt eine erste Auswertung von ZSW und BDEW.Die erneuerbaren Energien haben in den ersten drei Quartalen 2019 deutlich zugelegt: Gemeinsam deckten sie 42,9 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland. Das sind gut zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (38,1 Prozent) - ein neuer Bestwert, meldeten am Freitag das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...