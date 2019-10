Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) kam es in den vergangenen Wochen zur Ausbildung einer weiteren starken Aufwärtswelle, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht. Diese habe die Notierungen an die Oberkante des mittelfristigen Trendkanals herangeführt, welche an den Vortagen einen Rücksetzer nach sich gezogen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...