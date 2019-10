Anhaltend vorsichtige Stimmung begünstigt die Nachfrage nach dem sicheren Hafen des CHF - USD bleibt mit Erwartungen an Fed Zinssenkung in der Defensive - Abwärtsbewegung bleibt begrenzt, da die US Anleiherenditen steigen - Der USD/CHF ist am Freitag gefallen und er gab einen Großteil seiner Gewinne der vorangegangenen Sitzung ab, während er über ...

