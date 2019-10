BERLIN (Dow Jones)--Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Deutschland hat einen neuen Rekordwert erreicht. Ökostrom deckte in den ersten drei Quartalen insgesamt 42,9 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland und hängte damit die Kohleerzeugung ab, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Berlin mitteilten. Das sei ein Plus von fast 5 Prozentpunkten zum Vorjahreszeitraum.

Im März erreichten die Erneuerbaren aufgrund des außerordentlich starken Windaufkommens sogar 52 Prozent, wie es in der Auswertung heißt. Wenn sich das Wind- und Sonnenaufkommen im vierten Quartal wie im Durchschnitt der letzten Jahre gestaltet, könnte der Erneuerbaren-Anteil im Gesamtjahr 2019 bei gut 42 Prozent liegen.

Aufholjagd gegenüber Braun- und Steinkohle

Konkret wurden zwischen Januar und September rund 183 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Sonne, Wind und anderen regenerativen Quellen erzeugt, ein Plus von 16,5 Milliarden. Damit lagen die Erneuerbaren fast 50 Prozent über der Stromerzeugung aus Braun- und Steinkohle, die insgesamt rund 125 Milliarden Kilowattstunden beitrugen. Im Vorjahreszeitraum hatten Erneuerbare und Kohle noch fast gleichauf gelegen. Die Stromerzeugung aus Erdgas stieg um über 11 Prozentpunkte auf 66 Milliarden Kilowattstunden. Dies sei vor allem auf den gestiegenen CO2-Preis zurückzuführen, so der ZSW und der BDEW.

Wind an Land war mit 72 Milliarden Kilowattstunden weiterhin die stärkste Erneuerbaren-Quelle. Danach folgten Solarenergie, Strom aus Biomasse und Offshore-Wind, der den größten Zuwachs verzeichnete. Der Beitrag der Wasserkraft lag aufgrund der langen Trockenphase erneut auf einem geringen Niveau.

BDEW warnt vor Rezession der Windenergie

BDEW-Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer bezeichnete den Erneuerbaren-Zuwachs als "sehr erfreulich". Die Rekordzahlen stünden jedoch im scharfen Kontrast zur "dramatischen Situation" beim Ausbau der Windenergie an Land. "Aufgrund fehlender Flächen und immer restriktiverer Abstandsregelungen rutschen wir in eine regelrechte Rezession", so Kapferer. "Wenn die Politik nicht endlich die Bremsen für den Ausbau der Windanlagen lockert, werden wir das 65-Prozent-Ziel krachend verfehlen."

ZSW-Vorstand Frithjof Staiß mahnte auch einen schnelleren Zubau der Solarenergie an. "Beschleunigt sich der Photovoltaikzubau nicht, wird die jüngst beschlossene Verdopplung der installierten Leistung auf 98 Gigawatt in elf Jahren nur etwa zur Hälfte erreicht", sagte Straiß.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2019 05:33 ET (09:33 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.