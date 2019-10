Bereits im zweiten Jahr in Folge belegt RKW in der Studie "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber" einen der vorderen Plätze im Branchenranking. In Zusammenarbeit mit dem IMWF-Institut für Management- und Wirtschaftsforschung klassifizierte das FAZ-Institut die 10.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen Deutschlands anhand von fünf Reputationsfaktoren: Arbeitgeber-Performance, Wirtschaftlichkeit, Produkt- und Serviceleistung, Nachhaltigkeit sowie Managementleitung. "Es freut uns sehr, dass das FAZ-Institut und das IMWF-Institut uns diese Auszeichnung in diesem Jahr erneut verleihen", kommentiert Harald ...

