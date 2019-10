Unterföhring (ots) - 25. Oktober 2019. Das ist der gelbste Fernsehtag aller Zeiten! Zum Start der 30. Staffel zeigt ProSieben die beste Folge aus jeder Staffel "Die Simpsons" am 28. Oktober 2019 - insgesamt 29 Folgen in der Daytime. Den Abschluss des "Simpsons"-Day bildet die Deutschland-Premiere der 30. Season mit den ersten beiden Episoden ab 21:15 Uhr. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Die Simpsons und ProSieben teilen sich ein Geburtsjahr. Da verwundert es nicht, dass viel gelber Wahnsinn in der DNA der roten Sieben steckt. Zum Jubiläum schenken wir der Kultfamilie deswegen (fast) einen ganzen Sendetag. Happy 'Simpsons'-Day!" Eine Verschnaufpause bekommen Homer & Co. lediglich von 17:00 bis 18:10 Uhr während "taff" und "NEWSTIME" und von 19:05 ("Galileo") bis 21:15 Uhr für je eine neue Folge von "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon".Alle "Die Simpsons"-Folgen am Mad Monday, 28. Oktober 2019, aufProSieben im Überblick: 05:00 Uhr - Staffel 1, Episode 12: "Der Clown mit der Biedermaske" 05:20 Uhr - Staffel 2, Episode 11: "Die 24-Stunden-Frist" 05:40 Uhr - Staffel 3, Episode 10: "Das Erfolgsrezept" 06:05 Uhr - Staffel 4, Episode 17: "Prinzessin von Zahnstein" 06:30 Uhr - Staffel 5, Episode 02: "Am Kap der Angst" 07:00 Uhr - Staffel 6, Episode 09: "Die Babysitterin und das Biest" 07:30 Uhr - Staffel 7, Episode 08: "Der behinderte Homer" 07:55 Uhr - Staffel 8, Episode 09: "Homers merkwürdiger Chili-Trip" 08:25 Uhr - Staffel 9, Episode 01: "Homer und New York" 08:50 Uhr - Staffel 10, Episode 09: "Der unerschrockene Leibwächter" 09:20 Uhr - Staffel 11, Episode 14: "Ned Flanders: Wieder allein" 09:50 Uhr - Staffel 12, Episode 18: "Trilogie derselben Geschichte" 10:15 Uhr - Staffel 13, Episode 18: "Der rasende Wüterich" 10:45 Uhr - Staffel 14, Episode 22: "Moe Baby Blues" 11:10 Uhr - Staffel 15, Episode 12: "Milhouse lebt hier nicht mehr" 11:35 Uhr - Staffel 16, Episode 20: "Schau heimwärts, Flanders" 12:00 Uhr - Staffel 17, Episode 13: "Die scheinbar unendliche Geschichte" 12:30 Uhr - Staffel 18, Episode 21: "24 Minuten" 12:55 Uhr - Staffel 19, Episode 09: "Vergiss-Marge-Nicht" 13:20 Uhr - Staffel 20, Episode 17: "Verliebt und zugedröhnt" 13:50 Uhr - Staffel 21, Episode 20: "Nedtropolis" 14:15 Uhr - Staffel 22, Episode 14: "Wütender Dad - Der Film" 14:45 Uhr - Staffel 23, Episode 09: "Weihnachten - Die nächste Generation" 15:10 Uhr - Staffel 24, Episode 08: "Wem der Bongo schlägt" 15:40 Uhr - Staffel 25, Episode 20: "Auf dänische Steine können Sie bauen" 16:05 Uhr - Staffel 26, Episode 06: "Simpsorama" 16:30 Uhr - Staffel 27, Episode 09: "Barthood" 18:10 Uhr - Staffel 28, Episode 03: "Stadt ohne Gnade" 18:40 Uhr - Staffel 29, Episode 09: "Gone Boy" 21:15 Uhr - Staffel 30, Episode 01: "Bart ist nicht tot" (Start 30. Staffel, 11 Episoden) 21:40 Uhr - Staffel 30, Episode 02: "Heartbreak Hotel"Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja Schlüter Kommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktionAlexandra SchmittTel. +49 (89) 9507-1322Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4414305