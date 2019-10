Wolfgang Grupp, Deutschlands bekanntester Mittelständler, übergibt die Macht beim Textilhersteller Trigema schrittweise an seine Kinder. Das läuft anders als in vergleichbaren Unternehmerfamilien.

Der eng geschnittene blaue Anzug passt zur blauen Krawatte. Auf das weiße Maßhemd hat er nicht nur seine Initialen sticken lassen, sondern auch eine Zahl: 1910. Damit er nicht vergisst, wann er das Hemd in Betrieb genommen hat: im Oktober 2019, erklärt er. Der Mann mag Zahlen. Wolfgang Grupp, 28 Jahre alt, Juniorchef der Textildynastie Trigema.

Wie sein Vater, dessen Vornamen er trägt, führt er Gäste gern selbst durch die Fabrik auf der Schwäbischen Alb, zeigt die Garne aus Griechenland, aus denen Stoffballen von bis zu zehn Tonnen täglich gestrickt werden könnten. Er führt vor, wie die Stoffe gefärbt, gewaschen und gebleicht werden. Schon als Kind hat er hier viel Zeit verbracht.

Grupp und seine Schwester Bonita, 30, haben den Näherinnen auf dem Schoß gesessen, haben in den Schul- und Semesterferien ausgeholfen und sich nach dem Studium nirgendwo anders ausprobiert, sondern vor fünf (Wolfgang) und sechs (Bonita) Jahren ihr Berufsleben in der Familienfirma begonnen. Ihre Eltern wollten das so, sie wollten das so. Wolfgang junior führt den Geschäftskunden-Bereich und digitalisiert die Produktion, seine Schwester ist als Personalchefin für die 1200 Mitarbeiter zuständig und betreut den Internethandel.

Berühmt durch einen Affen

Wenn der junge Wolfgang Grupp durch den Betrieb läuft - kerzengerade, eine Hand stramm in der Hosentasche -, wenn er die Qualität made in Germany preist, dann wirkt er wie einst sein Vater in dem Trigema-Werbespot, der in den Achtzigern jahrelang vor der "Tagesschau" lief. "Hallo Fans", dröhnte ein als Nachrichtensprecher verkleideter Affe und kündigte den Firmeninhaber Wolfgang Grupp an, der - so wie sein Sohn heute - mit durchgedrücktem Rückgrat und der Hand in der Hosentasche durch die Burladinger Produktion schritt. Und dabei sein Credo verkündete, T-Shirts, Jacken und Schlafanzüge für immer und ewig in Deutschland fertigen zu lassen.

Spätestens der TV-Spot machte Wolfgang Grupp senior zu Deutschlands bekanntestem Mittelständler. Wenn die Unternehmerfamilie an diesem Wochenende das 100-jährige Bestehen der Trikotwarenfabrik Gebrüder Mayer, feiert, dann ist es eine Feier für das Lebenswerk des 77-Jährigen. Ein Lebenswerk, das auch nach 50 Jahren an der Firmenspitze noch nicht vollendet ist, wie er betont. Ans Aufhören denkt der Mann, der sich selbst als Patriarch und Egomanen bezeichnet, nicht.

Und dennoch wollen die Grupps mit ihrer Feier auch zeigen, dass die Kinder mehr Verantwortung in der Firma übernommen haben, eigene Ideen durchsetzen können. So wird aus dem Event auch eine Feier für das Modell Familienunternehmen. Denn auch Mutter Elisabeth, 53, arbeitet bei Trigema. Sie leitet den Verkauf - und damit vor allem die 45 Geschäfte, in denen die Trigema-Waren verkauft werden. Zank und Zwietracht wie bei den Albrechts oder Oetkers gibt es, so weit erkennbar, bei den Grupps nicht.

Während viele Familienbetriebe ohne Nachfolger dastehen, vollziehen die Grupps einen Übergang der Generationen Stück für Stück, mit klar geregelten Zuständigkeiten für jeden einzelnen und nach dem ehernen Prinzip, dass die Familie stets an erster Stelle steht. So viel Eintracht lässt sich allenfalls noch bei der Autovermieter-Dynastie Sixt in Pullach beobachten. Da passt es gut, dass Regine Sixt die Patentante von Wolfgang Grupp junior ist.Trigema hat tatsächlich eine Ausnahmestellung. War die Bekleidungsindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg noch einer der wichtigsten deutschen Wirtschaftszweige, sank deren Bedeutung in den vergangenen Jahren drastisch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...