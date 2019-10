ZEAL ist zurück in Hamburg DGAP-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Sonstiges ZEAL ist zurück in Hamburg 25.10.2019 / 12:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- ZEAL ist zurück in Hamburg (Hamburg, 25. Oktober 2019) Mit der heutigen Eintragung im Handelsregister hat die ZEAL Network SE ( Lotto24.de, Tipp24.com), der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet, die Rückverlegung ihres Gesellschaftssitzes von London nach Hamburg abgeschlossen. "Wir freuen uns darüber, wieder dort zu sein, wo vor 20 Jahren alles begann: Nach unzähligen Erfolgen und Herausforderungen sind Lotto24 und Tipp24 sowohl im Vermittlungsgeschäft als auch in Hamburg wiedervereint," so Dr. Helmut Becker, Vorstandsvorsitzender der ZEAL Network SE. "Wir sind davon überzeugt, unsere Online-Marktführerschaft mit diesen beiden starken Marken - auch und insbesondere von Hamburg aus - weiter ausbauen zu können." Voraussichtlich ab dem 29. Oktober 2019 wird der Handel der Aktien der ZEAL Network SE am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der neuen ISIN DE000ZEAL241 / WKN ZEAL24 erfolgen. Kontakt: Frank Hoffmann Investor Relations Manager T: +49 (0)40 808 141 123 frank.hoffmann@zealnetwork.de Über die ZEAL Network SE: 1. ZEAL ist eine internationale Online-Lotterie-Gruppe. 2. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und im Jahr 2014 in ZEAL Network SE umbenannt. 3. Die Gesellschaft hat ihren Firmensitz in Hamburg. 4. Die Aktien sind im Prime Standard an der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. 5. Seit ihrer Gründung hat die ZEAL-Gruppe Spieleinsätze von mehr als 3 Milliarden Euro erwirtschaftet und mehr als 1,5 Milliarden Euro an Gewinnen ausgezahlt. 6. Die ZEAL-Gruppe umfasst alle Tochtergesellschaften der ZEAL Network SE. --------------------------------------------------------------------------- 25.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ZEAL Network SE Valentinskamp 70 20355 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 808141-123 Fax: +44 (0)203 739-7099 E-Mail: frank.hoffmann@zealnetwork.de Internet: www.zealnetwork.de ISIN: GB00BHD66J44 WKN: TPP024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 897399 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 897399 25.10.2019 ISIN GB00BHD66J44 AXC0174 2019-10-25/12:35