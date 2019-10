Weiterstadt (ots) -- Elektromotor und 1,4 TSI erzielen eine Systemleistung von 160 kW(218 PS)- SKODA Flaggschiff fährt als Plug-in-Hybrid bis zu 56 Kilometerim WLTP-Zyklus rein elektrisch; komplette Reichweite liegt beibis zu 850 Kilometern1- Serienmäßig mit Adaptivem Fahrwerk DCC, NavigationssystemAmundsen, SmartLink+, Wirless Apple Car Play undZwei-Zonen-Klimaanlage Air Care Climatronic- SUPERB iV-Limousine startet bei 41.590 Euro, Kombivariantebeginnt bei 42.590 Euro; mit Umweltbonus reduziert sich derPreis jeweils um bis zu 3.285 Euro Der SKODA SUPERB iV* und SUPERB COMBI iV* sind ab sofort bestellbar. Die Preise starten bei 41.590 Euro für die Limousine und 42.590 Euro für die Kombivariante. Abzüglich des SKODA Umweltbonus sowie der zu beantragenden staatlichen Förderung reduziert sich der Preis auf 38.305 Euro für den SUPERB iV und 39.305 Euro für den SUPERB COMBI iV. Der erste SKODA Plug-in-Hybrid kombiniert einen 115 kW (156 PS) starken Benziner mit 1,4 Liter Hubraum mit einem 85-kW-Elektromotor. Gemeinsam generieren beide Antriebe eine Systemleistung von 160 kW (218 PS) bei einem CO2-Ausstoß von weniger als 35 g/km (Limousine). SKODA bietet den SUPERB iV in den Aussttattungslinien Ambition, Style und L&K sowie in der betont dynamischen SPORTLINE-Version an.Bereits ab der Ausstattungslinie Ambition stattet SKODA den SUPERB iV mit Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion, Fahrlichtassistent mit Coming-Home-Funktion, Tunnellicht und Regensensor sowie Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Speedlimiter aus. Auch das Adaptive Fahrwerk DCC gehört zum Serienumfang. Es ermöglicht dem Fahrer die Wahl zwischen verschiedenen Fahrmodi: Comfort, Normal und Sport. Je nach ausgewähltem Programm beeinflussen elektrisch betätigte Ventile die Arbeitsweise der Dämpfer. Zu den weiteren Features zählen die vollautomatische Zwei-Zonen-Klimaanlage Air Care Climatronic, das Lederlenkrad mit Multifunktionstasten sowie die Parksensoren hinten. Ebenfalls Serie sind das Navigationssystem Amundsen inklusive 8-Zoll-Bildschirm, das auf der dritten Generation des Modularen Infotainmentbaukastens basiert, und die Konnektivitätstechnologie SmartLink+. Letztere verbindet das Smartphone mit dem Fahrzeug. Dank Wireless Apple Car Play gelingt das bei Apple-Geräten sogar ohne Kabel. Zudem hat das Flaggschiff das online-fähige SKODA Connect inklusive Fahrzeugfernzugriff an Bord. Die Konnektivitätslösung Infotainment Online ist ein Jahr kostenfrei. Die Dienste führen den Fahrer zum Beispiel um Staus herum und liefern Informationen zu freien Parkplätzen in der Nähe.Ab der Ausstattungslinie Style besitzt der SUPERB iV innovative Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer, bei denen Abblend-, Fern-, Tagfahr- und Positionslicht in LED-Technik ausgeführt sind. Auch die Heckleuchten in Kristallglasoptik nutzen diese Lichttechnik für Brems- und Schlusslicht. Dank dynamischem Lichtassistent werden andere Verkehrsteilnehmer auch bei eingeschaltetem Fernlicht nicht geblendet. Zum Style-Umfang zählen zudem beheizbare Vordersitze und die komfortable elektrische Heckklappenbedienung, die den Kofferraum auf Knopfdruck schließt.Die Top-Ausstattungslinie L&K präsentiert den SUPERB iV mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Propous Aero Anthrazit und getönten Heck- und hinteren Seitenscheiben (Sunset). Dezente L&K-Embleme - die Initialen erinnern an die Markengründer Laurin und Klement - zieren das Heck und die Seiten des Fahrzeugs. Die Sitze in hochwertiger Lederausführung versprechen höchsten Fahrkomfort, die Ambientebeleuchtung unterstreicht den Wohlfühlfaktor mit angenehmem Lichtspiel. Darüber hinaus hat der SUPERB iV L&K unter anderem ein Soundsystem inklusive elf Lautsprechern und Digital Equalizer sowie Parksensoren vorn und hinten an Bord.SUPERB iV SPORTLINE: Innovativer Antrieb trifft dynamischen LookDie Rolle des dynamischen Sportlers übernimmt der SKODA SUPERB iV SPORTLINE. Seinen athletischen Auftritt unterstreichen in Schwarz gehaltene Details wie der Rahmen des Kühlergrills und die horizontale, hochglänzende Leiste zwischen den serienmäßigen Voll-LED-Rückleuchten. Die Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer und dynamische Blinker hinten gehören ebenso zur Serienausstattung wie das Adaptive Fahrwerk DCC und 19-Zoll-Leichtmetallräder Vega in Anthrazit. Weitere SPORTLINE-Highlights sind Alcantara®-Ledersportsitze mit Kontrastnähten und integrierten Kopfstützen, das Dreispeichen-Lederlenkrad mit Kontrastnaht, Dekorleisten in schwarzer Karbonoptik und verchromte Zierelemente sowie die Edelstahlpedalerie.Plug-in-Hybridantrieb: Verbrennungs- und Elektromotor leisten zusammen 160 kW (218 PS)In puncto Antrieb setzt der SUPERB iV als erster SKODA auf eine Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor. Letzterer leistet 85 kW (116 PS), der 1,4 TSI entwickelt 115 kW (156 PS). Die gemeinsame Systemleistung beträgt 160 kW (218 PS) bei einem CO2-Ausstoß von weniger als 35 g/km (Limousine). Je nach Ladezustand der Batterie kann der Fahrer zwischen dem rein batterieelektrischen E-Modus, dem SPORT-Modus für maximale Leistung und dem Hybrid-Modus wählen. Letzterer regelt das Zusammenspiel zwischen Benzin- und Elektromotor elektronisch.Bis zu 56 Kilometer im WLTP-Zyklus rein elektrisch - Reichweite insgesamt bis zu 850 Kilometer1Der Elektromotor schöpft seine Energie aus einer modernen, platzsparend im Fahrzeugboden verbauten Lithium-Ionen-Hochspannungsbatterie. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 37 Ah und einen Energiegehalt von 13 kWh. Mit einer komplett geladenen Batterie und 50 Litern Benzin im vollen Tank schafft der SUPERB iV bis zu 850 Kilometer1 ohne Zwischenstopp. Bis zu 56 Kilometer1 im WLTP-Zyklus kann das Plug-in-Modell rein elektrisch und damit ohne lokale Emissionen zurücklegen.Umweltbonus plus staatliche Förderung: Kunden sparen bis zu 3.285 EuroBeim Kauf des SKODA SUPERB iV und SUPERB COMBI iV profitieren Kunden vom Umweltbonus. Für ein sogenanntes ,von außen aufladbares Hybridelektrofahrzeug' wie den SUPERB iV zahlt der Staat eine Förderung in Höhe von 1.500 Euro. SKODA beteiligt sich mit weiteren 1.500 Euro netto - was brutto 1.785 Euro entspricht. Der komplette Bonus beträgt also bis zu 3.285 Euro. Den Herstelleranteil der Prämie erlässt SKODA direkt beim Kauf. Die 1.500 Euro Förderung durch den Bund können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden.Motorisierungen und Preise in EuroSUPERB iVMotorisierung Getriebe Ambition Style L&K SPORTLINE1,4 TSI iV115 kW (156 PS)/85 kW (116 PS) 6-Gang-DSG 41.590 44.490 47.250 47.690SUPERB COMBI iVMotorisierung Getriebe Ambition Style L&K SPORTLINE1,4 TSI iV115 kW (156 PS)/85 kW (116 PS) 6-Gang-DSG 42.590 45.490 48.250 48.790 Alle Informationen zu den Motor-Getriebe-Optionen sowie zu Ausstattungsdetails und Preisen des SKODA SUPERB iV stehen auf dem SKODA Online-Medienportal www.skoda-media.de zur Verfügung.(1) Vorläufiger Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. TatsächlicheReichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise,Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse,Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl derMitfahrer. Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)/85 kW (116 PS)kombiniert 1,5 l/100km, kombiniert 14,5 - 14,0 kWh/100km,CO2-Emissionen kombiniert 35 - 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+SUPERB COMBI iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)/85 kW (116 PS)kombiniert 1,7 - 1,6 l/100km, kombiniert 15,4 - 15,0 kWh/100km,CO2-Emissionen kombiniert 38 - 37 g/km, CO2-Effizienzklasse A+