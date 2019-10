FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler setzt in den kommenden Jahren auch bei Nutzfahrzeugen auf emissionsfreie Antriebe. Langfristig will der weltgrößte Lkw-Hersteller nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge im Angebot haben. "Es ist unsere Ambition, bis zum Jahr 2039 komplett 'tank-to-wheel' lokal CO2-neutrale Neufahrzeuge in der Triade Europa, Japan und Nafta anzubieten, sagte Martin Daum, Chef des Bus- und Lkw-Geschäfts von Daimler.

Bis 2022 soll das Fahrzeugportfolio in den Hauptmärkten Serienfahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb umfassen. Bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts soll die Fahrzeugpalette um wasserstoffbetriebene Serien-Fahrzeuge ergänzt werden.

"Ein CO2-neutraler Transport auf den Straßen bis 2050 ist unser ultimatives Ziel", erklärte Daum beim Deutschen Logistik-Kongress in Berlin laut Mitteilung. Dies sei aber nur dann erreichbar, wenn für Kunden bei Kosten und Infrastruktur wettbewerbsfähige Bedingungen für CO2-neutralen Transport geschaffen würden. Wirklich lokal CO2-neutraler Transport funktioniere nur mit batterieelektrischem Antrieb oder auf Basis von Wasserstoff.

Ein Selbstläufer seien lokal CO2-neutrale Lkw und Busse nicht, so Daum. Denn auch im Jahr 2040 dürften die Anschaffungs- und Gesamtbetriebskosten von Lkw und Bussen mit Elektroantrieb Daimler zufolge noch höher liegen als bei Dieselfahrzeugen. "Wir brauchen deshalb staatliche Lenkungseingriffe, um lokal CO2-neutrale Lkw und Busse wettbewerbsfähig zu machen", forderte Daum. Notwendig seien insbesondere eine europaweite Umstellung und Staffelung der Maut nach CO2-Werten, ein Förderprogramm für Busse sowie eine flächendeckende Lade- und Wasserstoff-Infrastruktur.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2019 06:30 ET (10:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.