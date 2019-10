Der ATX hat diese Woche noch eine weisse Weste, incl. vergangenem Freitag ist man jetzt 5 Tage im Plus, kumuliert sind das immer 3,77 Prozent oder mehr als 100 Punkte. Einzeltage in Prozent: 0,29; 0,88; 1,09; 1,19; 0,27). Heute Vormittag sieht es zunächst leicht schwächer aus und kleine Korrekturen sind durchaus gesund. Hochspannung gibt es beim Aktienturnier: Die Semifinals stehen aktuell so ... Es sieht also derzeit nach FACC gegen Porr aus, abgerechnet wird aber erst mit den Schlusskursen von heute und dann folgt am 28. und 29.10. das Finale um den Wanderpokal. https://boerse-social.com/tournament Im wikifolio haben wir kleinere Anpassungen vorgenommen und vor allem Flughafen Wien und auch wieder Kapsch TrafficCom neu aufgenommen. SBO ( Akt. Indikation: ...

