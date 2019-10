Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Der Bau einer dritten Start- und Landebahn am Londoner Flughafen Heathrow könnte bereits ab 2022 bis zu 17 neuen Fluggesellschaften den Markteintritt gewähren, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies bärge gewisse Risiken für die Airline-Holding IAG./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 04:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 04:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-10-25/13:32

ISIN: ES0177542018