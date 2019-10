Der exportstarke Maschinenbau in Deutschland leidet zunehmend unter den vielen Verwerfungen auf den internationalen Märkten. Vor allem der ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China macht den Betrieben immer mehr zu schaffen. In der Folge hinterlassen Handelsstreitigkeiten, weltweit zunehmender Protektionismus sowie der ungelöste Brexit immer deutlicher ihre Spuren in den Büchern des Maschinenbaus - ebenso wie der tiefgreifende Strukturwandel in der Fahrzeugindustrie.

Insgesamt lagen die Aufträge in den ersten acht Monaten des Jahres im Maschinenbau um real 9 % unter dem Vorjahresniveau. Die Produktion sank - nach vorläufigen ...

