BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will die Lage in Nordsyrien bei einer Reise in die Türkei thematisieren. Am morgigen Samstag werde Maas nach Ankara fliegen, wo er mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavusoglu zu einem Gespräch zusammenkomme, sagte Außenamtssprecher Christofer Burger am Freitag in Berlin. Bei dem Treffen soll es auch um die Frage gehen, wie nach dem militärischen Vorgehen der Türkei in Nordsyrien dort ein politischer Prozess in Gang gesetzt werden könne.

Maas hatte den Vorschlag von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien kritisiert. Ihr Vorgehen sei nicht in der Regierung abgestimmt gewesen. Entscheidend sei im Ergebnis, "worauf wir uns mit unseren internationalen Partnern in dieser Situation verständigen können", hatte Maas am Donnerstag gesagt.

Bei dem Treffen in Ankara soll es auch "um internationale Verpflichtungen" gehen, sagte Außenamtssprecher Burger. Maas habe in einem TV-Interview am Donnerstag auch darauf hingewiesen, dass die Waffenruhe nun zu einem stabilen Waffenstillstand werden und humanitäre Hilfe in der Region wieder nach den Standards der UN-Flüchtlingsorganisation geleistet werden müsse. Zudem müsse der vom UN-Sonderbeauftragten geführte politische Prozess mit der Einsetzung des Verfassungskomitees nun "ernsthaft" beginnen. "Das sind aus Sicht des Ministers die drei Punkte, die nun unmittelbar operativ besprochen werden müssen", so Burger.

Kramp-Karrenbauer hatte ihre Pläne für eine Sicherheitszone am Donnerstag in Brüssel beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister vorgestellt. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar habe sich ihr zufolge "sehr offen" dafür gezeigt, dass der Wiederaufbau in dem Konfliktgebiet "auch unter Einbeziehung der internationalen Gemeinschaft erfolgen könnte". Viele Reaktionen im Bündnis blieben aber verhalten. Die syrische Kurdenmiliz SDF begrüßte unterdessen den deutschen Vorschlag.

