Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unicredit vor Zahlen zum dritten Quartal von 11,80 auf 11,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aufgrund ihrer konservativeren Haltung zum Nettozinsüberschuss (NII) der italienischen Großbank habe sie ihre Ergebnisprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 reduziert, schrieb Analystin Andrea Unzueta in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 03:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2019-10-25/14:03

ISIN: IT0005239360