Schulte-Schlagbaum AG: Mit strategischer Neuausrichtung stellt SAG die Weichen für die digitale Zukunft DGAP-News: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Marktbericht Schulte-Schlagbaum AG: Mit strategischer Neuausrichtung stellt SAG die Weichen für die digitale Zukunft 25.10.2019 / 14:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Auf der Aufsichtsratssitzung vom 16. Oktober 2019 hat Vorstand Peter Pongratz die Eckdaten für ein umfassendes Strategiekonzept vorgestellt, um die Schulte-Schlagbaum AG erfolgreich für die digitale Transformation aufzustellen. "Die vom Management-Team konzipierte strategische Neuausrichtung macht uns fit für die voranschreitende Digitalisierung und die daraus resultierenden Chancen im international stark wachsenden Smart-Building-Markt," so Felix Maier, Vorsitzender des SAG Aufsichtsrates. Vorstand Peter Pongratz ergänzt: "Nachhaltige Gebäude, deren Organisation von Künstlicher Intelligenz gesteuert werden, bestimmen sowohl im gewerblichen Neubau als auch im Bestandsbau den Immobilienmarkt der Zukunft und erfordern von den Zulieferern eine klare Positionierung nach dem Prinzip 'Hardware follows Software'". Eine Herausforderung, der sich die Schulte-Schlagbaum AG sowohl in der Produkt-entwicklungs- als auch in der Marketing- und Vertriebsstrategie konsequent gestellt hat. Mit Konzepten wie "Locks as a Service" und Implementierung der digitalen Schloss- und Schließsysteme sowohl in die vernetzte Gebäudesystemtechnik als auch in mobile Zutrittsapplikationen ist das Unternehmen im Wettbewerbsvergleich gut positioniert. Um in den systematisch zu bearbeitenden Zielmärkten als kompetenter Ansprechpartner für die Lösung branchenspezifischer Probleme und bei den sogenannten "Systemintegratoren" als innovativer Technologie-Partner wahrgenommen zu werden, hat SAG ein entsprechendes Projekt-, Service- und Vertriebskonzept aufgesetzt, das konsequent von einer Online-Marketing-Strategie gestützt wird. Auch im Bereich der klassischen Schließtechnik, die mit der Übernahme der Sächsischen Schlossfabrik nachhaltig gestärkt wurde, bestätigen sich die prognostizierten internationalen Marktchancen und Synergien - im Übrigen auch mit der Schweizer Tochtergesellschaft STS Systemtechnik Schänis. Die im Bereich Kassen- und Abrechnungssysteme tätigen Tochtergesellschaften können von der in Deutschland bevorstehenden Kassensicherungsverordnung und dem sich daraus ergebenden Folgegeschäft profitieren, sofern der Gesetzgeber die in Aussicht gestellten Rahmenbedingungen schafft. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 bestätigt Vorstand Peter Pongratz die bereits die auf der Hauptversammlung veröffentlichte Prognose eines positiven betrieblichen Konzernergebnis. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Meldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge der Schulte-Schlagbaum AG. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Kontakt: Frank Reiske Kaufmännische Leitung Tel: 02051/2086-115 E-Mail: frank.reiske@sag-schlagbaum.com --------------------------------------------------------------------------- 25.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG Nevigeser Straße 100 - 110 42553 Velbert Deutschland Telefon: 02051/2086-0 E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com Internet: http://www.sag-schlagbaum.com ISIN: DE0007190001 WKN: 719000 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 897477 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 897477 25.10.2019 ISIN DE0007190001 AXC0217 2019-10-25/14:23