Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lkw-Container in der Stadt Grays in der britischen Grafschaft Essex sind zwei weitere Personen festgenommen worden. Es handele sich dabei um einen 38-jährigen Mann und eine Frau im gleichen Alter, teilte die örtliche Polizei am Freitagnachmittag mit.



Bei den 39 Leichen, die am frühen Mittwochmorgen in einem Industriegebiet in der Stadt Grays entdeckt worden waren, handelt es sich offenbar um chinesische Staatsbürger, wie die Polizei bereits am Donnerstag mitgeteilt hatte. Es handele sich um 38 Erwachsene und eine "junge erwachsene Frau", so die Beamten weiter. 31 der Opfer sind nach Polizeiangaben männlich und acht weiblich. Der Fahrer des Lkw, ein 25-jähriger Mann aus Nordirland, war am Mittwoch vorläufig festgenommen worden.



Mordermittlungen wurden eingeleitet. Die Sattelzugmaschine kam laut Angaben der Polizei am Sonntag aus Dublin über den Hafen im walisischen Holyhead nach Großbritannien. Der Anhänger kam den Angaben zufolge aus Zeebrugge an der belgischen Küste und traf am Mittwoch gegen Mitternacht in der Hafenstadt Purfleet in Essex ein.