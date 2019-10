Changde, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion kreiert den weltgrößten Wippturmkran, der 120 Tonnen - oder 17 Elefanten - heben kannZoomlion Heavy Industry Science and Technology Co (01157.HK), ein führender chinesischer Hersteller von Ausrüstung für das Ingenieurwesen und die Landwirtschaft, hat mit dem LH3350-120 einen neuen Weltrekord für den größten Kran aufgestellt. Der LH3350-120 lief am 16. Oktober vom Band und ist ein superschwerer Innenkletterer-Wippturmkran mit einer maximalen Hubkraft von 120 Tonnen - das entspricht etwa 17 erwachsenen Elefanten."Die Veröffentlichung des weltgrößten Innenkletterer-Wippturmkrans LH3350-120 markiert einen Meilenstein für Zoomlions Kompetenz in der Kerntechnologie für Wippturmkräne. Dieser neue Vorsprung, den Zoomlion erzielte, wird die chinesische Baumaschinenbranche auf ein neues Niveau heben und den Einfluss und die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Marken auf dem weltweiten Turmkranmarkt weiter steigern", so Tang Shaofang, Assistant President bei Zoomlion und General Manager der Zoomlion Construction Hoisting Machinery Co.Der Markt für Innenkletterer-Wippturmkräne verzeichnet eine wachsende Nachfrage nach größeren Produkten. Megagroße Innenkletterer-Turmkräne sind zu einem der wichtigsten Akteure im Bereich des Superhochhausbaus geworden, da sie in der Lage sind, enormes Gewicht zu heben und gleichzeitig exzellent Hindernissen ausweichen können.Das Modell LH3350-120 setzt auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit:- Mit einer Hubgeschwindigkeit von 100 m/Min., garantiert eseffizientes Arbeiten und die Fähigkeit, eine Genauigkeit vonmindestens 8,5 mm/s zu erzielen;- Es verfügt über einen internen Kletterschacht von 73 Metern - einneuer Weltrekord für die gesamte Branche;- Es senkt Baukosten um 35 %, indem die Kletterhäufigkeit auf einerHöhe von 600 Metern für den Super-Hochhausbau reduziert wird;- Im Vergleich mit ähnlichen Produkten verfügt das Modell LH3350-120über eine Querschnittsfläche von 3,25 m x 3,25 m, was dieAnpassungsfähigkeit bei engeren Baubedingungen verbessert. Zudem ist der 120-Tonnen-Gigant praktischer und effizienter beim Auf- und Abbau sowie beim Transport. Grund dafür ist der versteifte Ausleger des Modells, der mit einer oberen Auflagerung verbunden ist, und der Stiftschaft und die Schraubverbindung für die Standard-Knotenpositionierung.Der LH3350-120 verfügt ebenfalls über intelligente und vernetzte Kerntechnologien, wie eine elektro-hydraulische Proportionalsteuerung, einen hydraulischen Antrieb und eine Fernverwaltung.Das bahnbrechende Produkt kann auf Wunsch auch individuell angepasst werden. Weitere Informationen zu Anpassungsoptionen erhalten Sie unter http://en.zoomlion.com/channel/SalesAndServices.html."Mit zunehmender Urbanisierung werden Super-Hochhäuser, die als Wahrzeichen in Städten dienen, immer mehr zur Norm. Während immer gewagtere Architektenträume entwickelt werden, steht Zoomlion breit, um sie wahr werden zu lassen." so Tang.Informationen zu ZoomlionZoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) wurde 1992 gegründet und ist ein Hersteller hochwertiger Ausrüstungsgegenstände, der neben Maschinen für das Ingenieurwesen und die Landwirtschaft auch Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen vertreibt aktuell mehr als 460 moderne Produkte aus 55 Produktlinien, die zehn wichtige Kategorien abdecken.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1017032/Zoomlion_LH3350_120.jpgPressekontakt:Tian Zhang+86-731-8892-3810925769034@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101692/4414649