Die Benennung des Unternehmers und Ex-Ministers Thierry Breton zum Kandidaten für die EU-Kommission führt in Frankreich zu Debatten. Die Oppositionspolitikerin Marine Le Pen von der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN) stellte den 64-Jährigen am Freitag in einem Interview als einen "Ultraliberalen" hin. "Er kann meiner Ansicht nach nicht die Interessen unseres Landes verteidigen", teilte die Erzfeindin des sozialliberalen Staatschefs Emmanuel Macron via Twitter mit.

Macron hatte den ehemaligen Wirtschafts- und Finanzminister Breton am Donnerstag für den EU-Topjob nominiert. Zuvor war die französische Kandidatin Sylvie Goulard wegen laufender Ermittlungen zu einer Scheinbeschäftigungsaffäre vom EU-Parlament gekippt worden. Seit 2009 ist Breton Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Atos. Vom Europaparlament wird er deshalb intensiv auf Interessenkonflikte abgeklopft werden.

Macrons Lager stellte sich demonstrativ hinter den Anwärter, der in Frankreich zu den "grands patrons", also den bekannten Unternehmern, zählt. "Das ist eine sehr gute Wahl", sagte Gilles Le Gendre, Fraktionschef der Präsidentenpartei La République en Marche (LREM), im Radionachrichtensender Franceinfo.

Der Sender wies auf eine Anzeige der französischen Anti-Bestechungs-Organisation Anticor hin, die Breton indirekt betreffe. Bei der Anzeige gegen Unbekannt von Ende September geht es um öffentliche Aufträge für Radaranlagen zur Verkehrsüberwachung an Gesellschaften der Atos-Gruppe./cb/DP/jha

AXC0221 2019-10-25/14:47