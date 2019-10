Der britische Premierminister Boris Johnson bekräftigte am Freitag, dass es an der Europäischen Union liegt, über die Brexit-Verzögerung zu entscheiden, und er sagte, dass das Vereinigte Königreich am 31. Oktober noch immer austreten kann. "Natürlich ist der 31. Oktober immer noch möglich - wir könnten am 31. Oktober gehen - leider hängt es davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...