ROUNDUP 2/Chefwechsel: Neuer Henkel-Boss muss liefern - Investoren skeptisch

DÜSSELDORF - Machtwechsel beim Konsumgüterkonzern Henkel : Konzernchef Hans Van Bylen wird seinen Vertrag nicht verlängern und verlässt das Unternehmen vorzeitig zum Jahresende. Seinem Nachfolger, Finanzchef Carsten Knobel, hinterlässt er eine durchwachsene Bilanz. So gelang es Van Bylen nicht, das jüngst schwächelnde Wachstum der Düsseldorfer anzukurbeln. Auch die Profitabilität ließ nach den Erfolgen in den vergangenen Jahren zuletzt zu wünschen übrig.

ROUNDUP: Höhere Mobilfunkkosten für United-Internet-Tochter 1&1 - Gewinnwarnung

MONTABAUR/MAINTAL - Der Telekommunikationskonzern United Internet rechnet wegen eines für seine Tochter 1&1 Drillisch zu erwartenden nachteiligen Schiedsspruches mit weniger Gewinn im laufenden Jahr als bisher. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird 2019 mit 1,25 Milliarden Euro um rund 85 Millionen Euro niedriger ausfallen als gedacht, wie das Unternehmen am späten Donnerstagabend in Montabaur mitgeteilt hatte. 1&1 Drillisch rechnet nun nur noch mit 690 Millionen Euro. Den Investoren vermieste das die Laune: Beide Aktien brachen um rund ein Fünftel ein.

ROUNDUP/Hohe Kosten, starker Dollar: Becks-Brauer AB Inbev senkt Gewinnprognose

LEUVEN - Der weltgrößte Bierbrauer AB Inbev hat wegen der hohen Rohstoffkosten und des starken Dollars die Erwartungen für 2019 gedämpft. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet der Brauer bekannter Marken wie Beck's, Budweiser, Corona und Stella Artois im laufenden Jahr jetzt nur noch mit einem moderaten Plus.

ROUNDUP: Gea gewinnt mehr Aufträge und wird etwas optimistischer - Aktie steigt

DÜSSELDORF - Der zuletzt schwächelnde Maschinenbauer Gea zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr wieder etwas optimistischer. Dank steigender Auftragseingänge sowie einer positiven Umsatzentwicklung im dritten Quartal hob das Unternehmen seine Umsatzprognose leicht an. Anleger quittieren dies an der Börse nur zu Beginn mit Genugtuung: Die Aktie legte am Morgen zunächst um knapp 2 Prozent zu, gab die Gewinne danach aber zum großen Teil wieder ab.

ROUNDUP: Cloud-Wachstum treibt Intel an - Engpässe bei PC-Chips

SANTA CLARA - Intel hat nach einem guten dritten Quartal in seinem Geschäft mit Rechenzentren die Prognose für das gesamte Jahr angehoben. Der Chipkonzern rechnet nun mit Erlösen von 71 Milliarden Dollar - das sind 1,5 Milliarden Dollar mehr als bisher erwartet. Im PC-Geschäft unterschätzte Intel hingegen den Nachfrageschub vor dem Auslaufen der Unterstützung des noch oft eingesetzten Betriebssystems Windows 7. Das führte zu Engpässen bei Intel-Chips. "Wir haben unsere Kunden im Stich gelassen", räumte Intel-Chef Robert Swan ein.

ROUNDUP/Presse: Fehlerserie bei Absturz von Boeing 737 Max in Indonesien

JAKARTA - Der Absturz einer indonesischen Passagiermaschine vom Typ Boeing 737 Max vor einem Jahr ist auf eine ganze Verkettung von Fehlern zurückzuführen. Dies geht aus dem offiziellen Abschlussbericht hervor, der am Freitag in Jakarta vorgestellt wurde. Die Ermittler sparen darin nicht mit Kritik an dem amerikanischen Flugzeugbauer, der nach einem weiteren Unglück mit einer 737 Max schwer in der Krise steckt. Offenbar wurde aber auch bei der Wartung geschlampt.

ROUNDUP: Auftragsflut treibt MTU an - aber Aktie geht die Luft aus

MÜNCHEN - Die starke Nachfrage nach Passagierjets und pralle Auftragsbücher im Wartungsgeschäft halten den Münchner Triebwerksbauer MTU auf Gewinnkurs. Ein leichter Umsatzrückgang im Sommer tat der Entwicklung keinen Abbruch. Vorstandschef Reiner Winkler sieht MTU auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen - auch wenn es dafür noch einen Schlussspurt braucht. Finanzvorstand Peter Kameritsch erwartet ein "starkes viertes Quartal" vor allem bei der Triebwerkswartung und im Militärgeschäft.

BMW-Chef Zipse: Eigenes Auto in einigen Fällen zurecht umstritten

STUTTGART - Der neue BMW -Chef Oliver Zipse hat Verständnis für eine kritische Haltung zum Auto als Transportmittel in Großstädten gezeigt. "Wer in einer Stadt oder Großstadt mit sehr guter Infrastruktur wohnt, der kann auch ohne Automobil sein", sagte der seit Mitte August amtierende BMW-Vorstandschef am Freitag auf der Branchenveranstaltung "Handelsblatt-Autogipfel" in Stuttgart. "Wenn Sie in den Innenstadtkern wollen, dann haben Sie dafür vielfältigste Alternativen, das eigene Auto ist sogar in diesem Fall zurecht umstritten", sagte der Manager.

ROUNDUP: Daimler-Lastwagen-Vorstand stellt Fahrplan für CO2-neutrale Ziele vor

STUTTGART/BERLIN - Daimler hat sich für sein Lastwagen-Geschäft zu den Zielen des Pariser Klima-Abkommens bekannt und will bis 2050 einen komplett CO2-neutralen Transport auf den Straßen realisieren. "Wir wollen aktiv mitwirken, eine CO2-freie Zukunft zu gestalten", sagte Martin Daum, Chef von Daimler Trucks & Buses am Freitag in Berlin. Das gesteckte Ziel liege nicht in ferner Zukunft, sondern lediglich zwei Modell-Zyklen entfernt.

Weitere Meldungen

-Kohlefaserspezialist SGL Carbon kappt Prognose - Aktie kräftig unter Druck

-Südzucker erhöht nach Ethanol-Tochter Cropenergies ebenfalls Prognose

-ROUNDUP: Amazon meldet Gewinneinbruch - Aktie unter Druck

-ROUNDUP: Maues Großkundengeschäft belastet Washtec erneut - Aktienkurs sinkt

-Autobauer Renault verzeichnet klaren Absatzrückgang im dritten Quartal

-Energiekonzern Eni leidet unter schwachen Ölpreisen - Gewinn sinkt

-IPO: SoftwareOne startet an Züricher Börse

-USA: Zahl der Toten durch E-Zigaretten auf 34 gestiegen

-Tesla überholt GM als wertvollster US-Autobauer an der Börse

-Lichtkonzern Signify kappt Prognose - schwaches Beleuchtungsgeschäft

-Rocket Internet steigt bei Tele Columbus ein - Aufstockung geplant

-Bei der Citigroup könnte erstmals eine Frau an die Konzernspitze rücken

-Baustoffkonzern Saint-Gobain legt weiter zu

-S&T kauft Dresdner AIS Automation GmbH

-Baustoffhersteller LafargeHolcim profitiert von anhaltendem Bauboom

-Bosch will weitere 1000 Arbeitsplätze abbauen

-Bosch: Wollen auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten

-Golf 8 soll 'Maßstab' im Massenmarkt setzen - aber ohne E-Modell

-VW-Konzernchef Diess holt weiteren Manager von BMW

-Merkel wirbt für Elektrobusse in dünn besiedelten Regionen

-ROUNDUP/Porsche-Chef: Auto-Spitzentreffen muss klare Agenda bringen

-Kreditkarten-Gigant Visa verdient dank Konsum-Boom prächtig

-Michelin bekräftigt trotz Gegenwinds Jahresprognose

-Vinci steigert Umsatz deutlich

-Kering überrascht Investoren mit guten Quartalszahlen

-Verizon profitiert von steigender Mobilfunkkundenzahl

-Kartellamt genehmigt Verkauf von 'Gorch Fock'-Sanierer

-ROUNDUP: Länder fordern Geld für Klimaschutz - Keine große Föderalismus-Reform

-Länder fordern flächendeckenden Mobilfunk in Deutschland bis 2025

-Nach Säureanschlag: Energiemanager sollte entstellt werden

-GESAMT-ROUNDUP: Ökostrom-Anteil auf Rekordniveau - aber Ausbaukrise bedroht Jobs

-ROUNDUP: Tausende fliehen vor Bränden in Kalifornien - Weinregion betroffen

-Staatsanwaltschaft kann Untreue-Ermittlungen gegen Porsche fortsetzen

-ROUNDUP: ADAC will Beiträge kräftig erhöhen

-Ufo will vor weiteren Lufthansa-Streiks Urabstimmung abwarten°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha

AXC0236 2019-10-25/15:20