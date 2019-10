Peking (ots/PRNewswire) - Am 22. Oktober fand in Peking die Pressekonferenz zur Ankündigung des zweiten Globalen Gesundheitsforums des Boao-Forums für Asiens (BFA) statt. Insgesamt wurde die Veranstaltung von über 200 Gästen besucht, darunter der BFA Generalsekretär Li Baodong, die Präsidentin des Globalen Gesundheitsforums Margaret Chan, Vizegouverneur der Provinz Shandong Sun Jiye, Vizesekretär des Qingdao KPCh-Kommunalkomitees und Bürgermeister von Qingdao Meng Fanli sowie auswärtige Gesandte und Vertreter internationaler Organisationen, Medienanstalten, Regulierungsbehörden für das Gesundheitswesen und Dienstleister.Herr Li erklärte in seiner Rede, dass trotz weltweit bemerkenswerten Fortschritten im Gesundheitssektor ein fehlender und ungleicher Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten weiterhin ein ungelöstes Problem darstelle. Die BFA, die medizinische Durchbrüche und die sektorübergreifende Integration ermöglichen möchte, konzentriert sich auf die Bündelung von Wissen und Ressourcen in der Medizinbranche sowie auf die Förderung des internationalen Austauschs und der Kooperation.Frau Chan hielt eine Präsentation zum Thema der Veranstaltung sowie den einzelnen behandelten Themenbereichen, gab die Liste der teilnehmenden Gäste bekannt und stellte das Arrangement geplanter Aktivitäten sowie Fortschritte in der Vorbereitungsarbeit vor. Das zweite Forum mit dem Thema "Health Beyond Health -- In the Year of Sustainable Development 2030, Health for All" (etwa: Mehr als nur Gesundheit -- Das Jahr der nachhaltigen Entwicklung 2030, Gesundheit für alle) legt den Schwerpunkt weiterhin auf die zentralen Themen der ersten Sitzung, wie z. B. "Innovation for Health" (etwa: Innovation für Gesundheit) und "Health in All Policies" (etwa: Gesundheit in allen Politikbereichen). Das Programm des Forums umschließt 30 Unterforen, eine Eröffnungszeremonie, die Generalversammlung, Runde Tische mit Ministern und Unternehmern sowie eine Ausstellung.Herr Sun erklärte, dass Shandong, eine Provinz, die für ihre Gastfreundschaft bekannt ist, Gäste aus aller Welt zur Teilnahme am Forum einlade. Er betonte, dass Qingdao und Shandong alle Register ziehen würden, um den Aufbau einer High-End-Plattform für die Zusammenarbeit von Akteuren des Gesundheitswesens zu unterstützen sowie sich selbst an der Gestaltung einer gesünderen Welt für alle zu beteiligen.Herr Meng fügte hinzu, dass die Stadtverwaltung von Qingdao eng mit dem Sekretariat und dem Organisationsausschuss des Forums kooperieren werde, um die Vorbereitungen zu erleichtern und Gästen einen zuvorkommenden, branchenführenden Service zuteilwerden zu lassen.Das zweite Globale Gesundheitsforum des Boao-Forums für Asien wird vom 15. bis 17. Juni 2020 in Qingdao stattfinden. Das Forum, das Brücken zwischen China, Asien und dem Rest der Welt schlagen möchte, trägt zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunftsvision für alle Menschen im Bereich Gesundheit bei.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1016092/GHF_press_conference.jpgPressekontakt:+86-186-1084-6020Original-Content von: Organizing Committee of GHF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137531/4414726